فيديو| ردود أفعال جنونية من الجمهور على فيلم "Michael" في صالات السينما

بدأ النجم محمد منير مع أعضاء فرقته الموسيقية بروفات الاستعداد لموسم الصيف، ووضع رؤية موسيقية جديدة لمجموعة من أغانيه.

وأجرى "الكينج" محمد منير البروفة في منزله، وذلك بحضور أعضاء الفرقة: حازم عبدالقادر، ونور عاشور، وأندريه، وطارق رؤوف، ورضا حنكش، وأحمد رزة، ومحمد زتونة، وأحمد محمود، ونوران عطا الله، ومدير الفرقة نادر محمد.

محمد منير ومسلسل "حد أقصى"

ويستعد محمد منير لطرح أغنية جديدة بالتعاون مع شركة "روتانا"، وذلك بعد تقديمه أغنية "تعب" من كلمات الشاعر أحمد شبكة، وألحان أحمد حمدي رؤوف، والتي طرحت في مقدمة مسلسل "حد أقصى" الذي لعبت بطولته الفنانة روجينا، وعرض في موسم رمضان 2026.

حفل محمد منير

ويشارك محمد منير، في إحياء حفل يقام في الإسكندرية في موسم الصيف، من المقرر الكشف عن تفاصيل المكان والموعد خلال الفترة القادمة.



