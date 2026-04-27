تصوير- حازم جودة:

قدم الفنان باسم سمرة، فقرة تكريم الفنان عصام عمر ضمن فعاليات حفل افتتاح الدورة الثانية عشرة من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير الذي أقيم على مسرح سيد درويش- أوبرا الإسكندرية.

باسم سمرة: تحية لأهل الإسكندرية وعصام عمر فنان موهوب

وأعرب باسم عن سعادته بوجوده في حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، قائلا "بشكر كل الحضور، تحية من القلب لأهل الإسكندرية، أنا بحبكم جدا".

وتابع مقدما عصام عمر "هتكلم عن حد بحبه جدا، فنان موهوب طريقه ماكانش مفروش بالورود، اتغرب وتعب ولما ربنا كرمه وجاتله فرصة مسك فيها وأبدع واشتغل بإخلاص، بحبه جدا وبقوله ألف مبروك رغم إن له مقولة شهيرة إنه اكتشفني في قصر الثقافة".

تكريمات مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

وكرم مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير في دورته الثانية عشرة خلال حفل افتتاحه: المونتيرة منى ربيع والماشينست حسن جاد وسلمهما التكريم المخرج خيري بشارة.

وخلال تكريمها قالت المونتيرة منى ربيع: "أنا بحب كل المخرجين اللي بشتغل معاهم، شكرا يسري نصر الله وخيري بشارة ويا رب أفضل أشتغل لحد ما أمشي".

وتسلم حسن جاد تكريمه، وأعرب عن سعادته مطالبا الجميع بالحفاظ على السينما.

