تصوير- حازم جودة:

تسلم الفنان عصام عمر تكريمه من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير ضمن حفل افتتاح الدورة الثانية عشرة الذي أقيم مساء اليوم الاثنين 27 أبريل، على مسرح سيد درويش، وقدمه للجمهور الفنان باسم سمرة، وسلمه التكريم المخرج الكبير يسري نصر الله.

كلمة عصام عمر بعد تكريمه في مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

وقال عصام عقب استلامه جائزة هيباتيا الذهبية "تكريمي في الإسكندرية له طعم تاني"، مشيرا إلى أنه مازال في بداية المشوار، ويحلم بتقديم أفلاما أكثر، ذاكرا أن شغفه بالسينما بدأ منذ الصغر، وهو ما دفعه لأن يكون ممثل.

ووجه نصيحة لكل محبي السينما، مشددا على أهمية استمرار السعي والمحاولة "حبوا السينما، وكل حد حابب يعمل حاجة فيها يحاول، مش دايما هتوصل بس يمكن المحاولة هي اللي عايشين عشانها أصلا. شكرا".

باسم سمرة يوجه التحية لأهل الإسكندرية ويتحدث عن عصام عمر

وأعرب باسم عن سعادته بوجوده في حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، قائلا "بشكر كل الحضور، تحية من القلب لأهل الإسكندرية، أنا بحبكم جدا".

وتابع مقدما عصام عمر "هتكلم عن حد بحبه جدا، فنان موهوب طريقه ماكانش مفروش بالورود، اتغرب وتعب ولما ربنا كرمه وجاتله فرصة مسك فيها وأبدع واشتغل بإخلاص، بحبه جدا وبقوله ألف مبروك رغم إن له مقولة شهيرة إنه اكتشفني في قصر الثقافة".

حضور مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير 12

شهد حفل الافتتاح حضور الدكتورة جيهان زكي وزيرة الثقافة، والمهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية، ومحمد محمود رئيس المهرجان، وموني محمود المدير التنفيذي للمهرجان، ومحمد سعدون مدير المهرجان، والفنان باسم سمرة، الفنان عصام عمر، المخرج يسري نصر الله، الفنان صبري فواز، والفنانة ركين سعد.

كما كان بين الحضور: المونتيرة منى ربيع، الفنان محمد ممدوح، الفنان خالد كمال، المخرج خيري بشارة، الفنان حسام داغر، السيناريست هيثم دبور، الفنان كامل الباشا، المنتج محمد مشيش، المنتج صفي الدين محمود، الفنان أحمد كمال.

