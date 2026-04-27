إعلان

وزيرة الثقافة تؤكد دعم الدولة لصناعة السينما خلال افتتاح مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

كتب : منى الموجي

08:33 م 27/04/2026

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكدت وزيرة الثقافة الدكتورة جيهان زكي حرص الدولة على دعم صناعة السينما المصرية وتعزيز مكانتها وذلك خلال كلمتها في حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير في دورته الـ12.

وزيرة الثقافة تتحدث عن الإسكندرية

وأعربت جيهان عن سعادتها بالتواجد في مدينة الإسكندرية، التي وصفتها بأنها منارة ثقافية ممتدة لأكثر من ألفي عام في منطقة البحر المتوسط، مشيرة إلى دورها التاريخي في احتضان الفنون والإبداع.

وأشادت بإرث المدينة الفني مستحضرة اسم الموسيقار سيد درويش الذي يمثل أحد أبرز رموز الفن المصري، حيث يُقام حفل الافتتاح على مسرح أوبرا سيد درويش.

وزيرة الثقافة تشكر القائمين على مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

كما وجهت الشكر إلى القائمين على المهرجان: رئيس المهرجان محمد محمود ومدير المهرجان محمد سعدون وكذلك الكاتبة الصحفية علا الشافعي، والدكتورة ميرفت أبو عوف، والدكتور محمد العدل، إلى جانب المخرج يسري نصر الله، مشيدة بجهودهم في تنظيم الحدث ودعم المواهب الشابة.

وشددت وزيرة الثقافة على إيمانها بقدرات الشباب المصري، وأن الإبداع في مصر لا ينتهي وأن الريادة المصرية في الفن السابع ستظل مستمرة بفضل الطاقات الجديدة.

واختتمت كلمتها بالتأكيد على التزام وزارة الثقافة بتقديم كافة أشكال الدعم لصناعة السينما، قائلة: "سنبذل كل ما في وسعنا للدفاع عن هذه الصناعة وتعزيز دورها".

وشهد الحفل حضور عدد كبير من نجوم الفن وبينهم: يسري نصر الله، محمد ممدوح، خيري بشارة، باسم سمرة، ركين سعد، حسام داغر، صفي الدين محمود، صبري فواز.

اقرأ أيضا

عصام عمر وخيري بشارة يصلان حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

تعرف على فيلم افتتاح الدورة الثانية عشرة من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير وزيرة الثقافة نجوم الفن

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

موبايل ومراية.. والدة عروس بورسعيد تكشف اللحظات الأولى لرؤية جثمان ابنتها
أخبار المحافظات

موبايل ومراية.. والدة عروس بورسعيد تكشف اللحظات الأولى لرؤية جثمان ابنتها
وفاة 14 شخصًا في حادث تحطم طائرة بجنوب السودان
شئون عربية و دولية

وفاة 14 شخصًا في حادث تحطم طائرة بجنوب السودان
موعد مباراة الأهلي والزمالك في قمة الدوري المصري
رياضة محلية

موعد مباراة الأهلي والزمالك في قمة الدوري المصري
"بعد إنذار بيراميدز".. لاعب الأهلي يغيب عن مباراة الزمالك المقبلة بالدوري
رياضة محلية

"بعد إنذار بيراميدز".. لاعب الأهلي يغيب عن مباراة الزمالك المقبلة بالدوري

ماذا قال ياس توروب بعد هزيمة الأهلي من بيراميدز؟
رياضة محلية

ماذا قال ياس توروب بعد هزيمة الأهلي من بيراميدز؟

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

عقب ثلاثية بيراميدز.. مصدر يكشف أول قرار في الأهلي
لحسم "الفتنة الغذائية".. أول تعليق من الصحة على أسئلة الفنان تامر حسني
فخ مباحث الجيزة.. لغز حريق "فيلا أكتوبر" الذي أوقع "عصابة إيفان الأوكرانية"
بعد جدل نظام ضياء العوضي.. ننشر "دليل الصحة" الغذائي لنمط حياة مثالي