أكدت وزيرة الثقافة الدكتورة جيهان زكي حرص الدولة على دعم صناعة السينما المصرية وتعزيز مكانتها وذلك خلال كلمتها في حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير في دورته الـ12.

وزيرة الثقافة تتحدث عن الإسكندرية

وأعربت جيهان عن سعادتها بالتواجد في مدينة الإسكندرية، التي وصفتها بأنها منارة ثقافية ممتدة لأكثر من ألفي عام في منطقة البحر المتوسط، مشيرة إلى دورها التاريخي في احتضان الفنون والإبداع.

وأشادت بإرث المدينة الفني مستحضرة اسم الموسيقار سيد درويش الذي يمثل أحد أبرز رموز الفن المصري، حيث يُقام حفل الافتتاح على مسرح أوبرا سيد درويش.

وزيرة الثقافة تشكر القائمين على مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

كما وجهت الشكر إلى القائمين على المهرجان: رئيس المهرجان محمد محمود ومدير المهرجان محمد سعدون وكذلك الكاتبة الصحفية علا الشافعي، والدكتورة ميرفت أبو عوف، والدكتور محمد العدل، إلى جانب المخرج يسري نصر الله، مشيدة بجهودهم في تنظيم الحدث ودعم المواهب الشابة.

وشددت وزيرة الثقافة على إيمانها بقدرات الشباب المصري، وأن الإبداع في مصر لا ينتهي وأن الريادة المصرية في الفن السابع ستظل مستمرة بفضل الطاقات الجديدة.

واختتمت كلمتها بالتأكيد على التزام وزارة الثقافة بتقديم كافة أشكال الدعم لصناعة السينما، قائلة: "سنبذل كل ما في وسعنا للدفاع عن هذه الصناعة وتعزيز دورها".

وشهد الحفل حضور عدد كبير من نجوم الفن وبينهم: يسري نصر الله، محمد ممدوح، خيري بشارة، باسم سمرة، ركين سعد، حسام داغر، صفي الدين محمود، صبري فواز.

