إعلان

نادية مصطفى تنفي شائعة وفاة هاني شاكر وتؤكد: المصدر الوحيد لأخباره أسرته أو النقابة

كتب : هاني صابر

01:58 م 27/04/2026

نادية مصطفى وهاني شاكر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

نفت الفنانة نادية مصطفى ما تردد خلال الساعات الماضية من شائعات حول وفاة الفنان هاني شاكر، مؤكدة أن هذه الأنباء عارية تماما من الصحة.

تطورات حالة المطرب هاني شاكر

وأوضحت نادية مصطفى، أنها تواصلت هاتفيا مع السيدة نهلة زوجة الفنان هاني شاكر، حيث طمأنتها على حالته، وترجو الدعاء له بالشفاء وعودته لجمهوره وأسرته.


وأضافت، أن زوجة الفنان طلبت منها توضيح الحقيقة للجمهور، والتأكيد على أن أي أخبار تتعلق بهاني شاكر يجب أن تصدر فقط من نجله أو من خلال نقابة المهن الموسيقية عن طريق الفنان مصطفى كامل والفنانة نادية مصطفى.

نادية مصطفى تطالب بتحري الدقة بشأن أخبار هاني شاكر


وشددت على ضرورة تحري الدقة قبل تداول مثل هذه الأخبار، خاصة لما تسببه من قلق لمحبيه وأسرته، مطالبة الجمهور ووسائل الإعلام بالاعتماد على المصادر الرسمية فقط.


ويحصل هاني شاكر على رعاية طبية كاملة داخل إحدى مستشفيات فرنسا مع إجراء الفحوصات اللازمة بشكل مستمر في إطار خطة علاجية تهدف إلى تحسين حالته واستقرارها في أقرب وقت.


في الوقت نفسه، تسود حالة من القلق بين محبيه في مصر والوطن العربي، وسط ترقب مستمر لأي مستجدات بشأن حالته الصحية مع دعوات واسعة له بالشفاء العاجل والعودة سريعًا إلى أرض الوطن.

نادية مصطفى هاني شاكر نقابة المهن الموسيقية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أخبار المحافظات

"لغز الشال".. والد عروس بورسعيد يفجر مفاجأة: لم أرَ أداة الجريمة حول عنق
أخبار السيارات

"سيارات أكل العيش".. أسعار ميكروباص كينج لونج موديل 2026 في مصر
أخبار مصر

وفاة اللواء كمال مدبولي.. رئيس الوزراء يستعيد بطولات والده في حرب أكتوبر
حوادث وقضايا

قرار قضائي في دعوى تعويض الحكم محمود البنا ضد ميدو بتهمة السب والقذف
نادية مصطفى تنفي شائعة وفاة هاني شاكر وتؤكد: المصدر الوحيد لأخباره أسرته
زووم

نادية مصطفى تنفي شائعة وفاة هاني شاكر وتؤكد: المصدر الوحيد لأخباره أسرته

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

