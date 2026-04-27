نفت الفنانة نادية مصطفى ما تردد خلال الساعات الماضية من شائعات حول وفاة الفنان هاني شاكر، مؤكدة أن هذه الأنباء عارية تماما من الصحة.

تطورات حالة المطرب هاني شاكر

وأوضحت نادية مصطفى، أنها تواصلت هاتفيا مع السيدة نهلة زوجة الفنان هاني شاكر، حيث طمأنتها على حالته، وترجو الدعاء له بالشفاء وعودته لجمهوره وأسرته.



وأضافت، أن زوجة الفنان طلبت منها توضيح الحقيقة للجمهور، والتأكيد على أن أي أخبار تتعلق بهاني شاكر يجب أن تصدر فقط من نجله أو من خلال نقابة المهن الموسيقية عن طريق الفنان مصطفى كامل والفنانة نادية مصطفى.

نادية مصطفى تطالب بتحري الدقة بشأن أخبار هاني شاكر



وشددت على ضرورة تحري الدقة قبل تداول مثل هذه الأخبار، خاصة لما تسببه من قلق لمحبيه وأسرته، مطالبة الجمهور ووسائل الإعلام بالاعتماد على المصادر الرسمية فقط.



ويحصل هاني شاكر على رعاية طبية كاملة داخل إحدى مستشفيات فرنسا مع إجراء الفحوصات اللازمة بشكل مستمر في إطار خطة علاجية تهدف إلى تحسين حالته واستقرارها في أقرب وقت.



في الوقت نفسه، تسود حالة من القلق بين محبيه في مصر والوطن العربي، وسط ترقب مستمر لأي مستجدات بشأن حالته الصحية مع دعوات واسعة له بالشفاء العاجل والعودة سريعًا إلى أرض الوطن.

اقرأ أيضا:

شيرين عبدالوهاب تعود بقوة.. "الحضن شوك" تتصدر تريند موقع يوتيوب





درة تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة شتوية أنيقة.. صور



