يستعد المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، للاحتفال بـ اليوم العالمي للرقص، وذلك في الرابعة عصر الأربعاء المقبل الموافق ٢٩ إبريل.

الاحتفالية برعاية الأستاذة الدكتورة جيهان زكي وزير الثقافة، وبإشراف الأستاذ الدكتور أيمن الشيوي رئيس قطاع المسرح.

تفاصيل الاحتفال بـ اليوم العالمي للرقص

وقال المخرج عادل حسان مدير المركز: "الاحتفال هذا العام سوف يُقام بمسرح حديقة المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، في شارع حسن صبري بالزمالك".

وأضاف: "وخلال الاحتفال سيتم الاحتفاء بالرقص الشعبي المصري، ويتضمن برنامج الاحتفالية إلقاء كلمة مصر بمناسبة (اليوم العالمي للرقص)، ويلقيها هذا العام الفنان د. حسن خليل".

واستكمل: "بعدها سيتم تكريم أسماء أربعة من رموز وأعلام الرقص الشعبي المصري، هم الفنانة مشيرة إسماعيل، اسم الفنان الراحل كمال نعيم، الفنانة راقية حسن، والفنان حسن إبراهيم".

معلومات عن اليوم العالمي للرقص

اليوم العالمي للرقص يأتي تخليدًا لذكرى مولد مصمم الرقصات الفرنسي جورج نوفر المولود في 29 أبريل 1727 بباريس، والمتوفي في 19 أكتوبر 1810.

وكان نوفر أستاذًا لرقص الباليه في أربعينيات القرن الثامن عشر، وقد اختار هذا اليوم وحدده "مجلس الرقص العالمي" وهو منظمة تعمل تحت مظلة اليونسكو لكل أنواع الرقص، ومن بين أهداف يوم الرقص العالمي زيادة الوعي بأهمية الرقص.

