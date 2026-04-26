أعربت الفنانة ليلى علوي عن سعادته بحضور مسرحية الملك لير، للمخرج شادي سرور، مشيدة بالأداء الرائع الذي قدمه أبطال المسرحية.

ونشرت ليلى علوي عبر حسابها الرسمي على موقع "انستجرام"، صورًا من كواليس حضورها العرض، جمعتها بالفخراني، إلى جانب الفنان مجدي كامل والفنان طارق الدسوقي، وعدد آخر من النجوم والأبطال.

كما قامت ليلى علوي بإهداء يحيى الفخراني وأبطال المسرحية بوكية ورد، تقديرًا وعرفنًا بالأداء الرائع الذي قدمه الأبطال على المسرح.

وكتبت ليلى علوي تعليقًا على حضورها مسرحية الملك لير: "في حضرة الفن الحقيقي كنت واحدة من المحظوظين اللي شهدوا مسرحية الملك لير للمخرج شادي سرور".

وأضافت: "أمسية رائعة مع أستاذي وصديقي العزيز المبدع الفنان الكبير يحيى الفخراني قيمة وقامة ما بتتكررش، وكأن الفن لسه بخير طول ما فيه ناس زي حضرتك".

وتابعت: "شكراً لكل القائمين علي هذا العرض المحترم الممتع بإمكانيات خطيرة و شكر خاص للفنان الكبير طارق الدسوقي شكراً حسن يوسف، أحمد عثمان، تامر الكاشف، وأمل عبدالله، وإيمان رجائي، لقاء علي، بسمة دويدار، طارق شرف، محمد العزايزي، عادل خلف، ومحمد حسن والشكر والتقدير لكل القائمين على هذا العمل الرائع من أصغر تفصيلة لأكبر مجهود".

تكريم ليلى علوي في مهرجان أسوان

حصدت النجمة ليلى علوي على تكريم في مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة بمنحها جائزة إيزيس للإنجاز.

كما تم تكريم سلاف فواخرجي، إلى جانب المخرجة البولندية دوروتا كوبييلا فيلخمان، تقديرًا لمسيرتهن وإسهاماتهن الفنية المميزة.

اقرأ أيضا..

نورهان منصور بإطلالة رياضية تستعرض لياقتها أثناء تدريبات اليوجا

كريم السبكي يوجه رسالة شكر لوزيرة الثقافة لدعمها صناعة السينما



