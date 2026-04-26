إعلان

كريم السبكي يوجه رسالة شكر لوزيرة الثقافة لدعمها صناعة السينما

كتب : سهيلة أسامة

03:31 م 26/04/2026

اجتماع وزيرة الثقافة بعدد من منتجي وصنّاع السينما

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

نشر المنتج كريم السبكي صورة من اجتماع جمعه بوزيرة الثقافة الدكتورة جيهان زكي، عبر حسابه الخاص على موقع "إنستجرام".

ووجه السبكي رسالة شكر وتقدير لوزيرة الثقافة، لدعمها واهتمامها بصناعة السينما، وإيمانها بدورها كقوة ناعمة مؤثرة في المجتمع.

رسالة كريم السبكي لوزيرة الثقافة

وأضاف: "كل الشكر والتقدير لمعالي وزيرة الثقافة د. جيهان زكي على دعمها واهتمامها بصناعة السينما، وسعيها لإبراز صورة مصر بالشكل الذي يليق بمكانتها، وحرصها المستمر على ترسيخ ريادة الفن المصري، إلى جانب جهودها في اتخاذ خطوات إيجابية لتطويره والحفاظ على هذه الريادة".

أزمة فيلم سفاح التجمع

كانت شركة السبكي للإنتاج الفني شهدت أزمة مؤخرًا بعد قرار منع عرض فيلم "سفاح التجمع" وسحب نسخه من دور العرض، قبل أن تتدخل الجهات المختصة لإعادة مراجعته.

وخضعت نسخة الفيلم لمشاهدة دقيقة من قبل لجنة الرقابة، التي قامت بمراجعته، وقررت حذف عدد من المشاهد التي اعتُبرت مخالفة للثوابت المجتمعية.

وبعد إجراء التعديلات المطلوبة، أوصت اللجنة بالسماح بعرض الفيلم في دور السينما، مع تصنيفه العمري +18.

يُذكر أن فيلم "سفاح التجمع" يضم نخبة من النجوم، أبرزهم أحمد الفيشاوي، صابرين، جيسيكا حسام الدين، مريم الجندي، سينتيا خليفة، وهو من تأليف وإخراج محمد صلاح العزب.

اقرأ أيضًا:

كيف ظهر لاعب كرة القدم محمد صلاح في الحلقة الـ11 من مسلسل اللعبة 5؟

إطلالة بـ اللون الأزرق.. بشرى تخطف الأنظار في أحدث ظهور

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

وزير الرياضة يقترح: 50 جنيهاً سنوياً لطلاب المدارس لدخول مراكز الشباب
أخبار مصر

وزير الرياضة يقترح: 50 جنيهاً سنوياً لطلاب المدارس لدخول مراكز الشباب
توفيق عكاشة يتقدم ببلاغ ضد مجهول لاتهامه بانتحال شخصيته.. تفاصيل
أخبار مصر

توفيق عكاشة يتقدم ببلاغ ضد مجهول لاتهامه بانتحال شخصيته.. تفاصيل
مواعيد غلق المحلات والعمل عن بعد.. قرار حكومي مرتقب خلال ساعات
أخبار مصر

مواعيد غلق المحلات والعمل عن بعد.. قرار حكومي مرتقب خلال ساعات
ارتفع في 10 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه بنهاية تعاملات اليوم
أخبار البنوك

ارتفع في 10 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه بنهاية تعاملات اليوم
للعام والخاص.. موعد إجازة عيد العمال 2026
أخبار مصر

للعام والخاص.. موعد إجازة عيد العمال 2026

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

تضغط على مصر.. كيف تكشف صدمة النفط هشاشة الاقتصاد العالمي؟
محاولة اغتيال ترامب.. مشاهد بالفيديو والصور توثق لحظات الرعب
السيسي يعلق على محاولة اغتيال ترامب.. ماذا قال؟
وزير التعليم: طرح 15 ألف فرصة عمل لخريجي التعليم الفني مركزيًا لأول مرة
مدرس خصوصي.. ماذا نعرف عن المشتبه به في محاولة اغتيال ترامب؟