نشر المنتج كريم السبكي صورة من اجتماع جمعه بوزيرة الثقافة الدكتورة جيهان زكي، عبر حسابه الخاص على موقع "إنستجرام".

ووجه السبكي رسالة شكر وتقدير لوزيرة الثقافة، لدعمها واهتمامها بصناعة السينما، وإيمانها بدورها كقوة ناعمة مؤثرة في المجتمع.

رسالة كريم السبكي لوزيرة الثقافة

وأضاف: "كل الشكر والتقدير لمعالي وزيرة الثقافة د. جيهان زكي على دعمها واهتمامها بصناعة السينما، وسعيها لإبراز صورة مصر بالشكل الذي يليق بمكانتها، وحرصها المستمر على ترسيخ ريادة الفن المصري، إلى جانب جهودها في اتخاذ خطوات إيجابية لتطويره والحفاظ على هذه الريادة".

أزمة فيلم سفاح التجمع

كانت شركة السبكي للإنتاج الفني شهدت أزمة مؤخرًا بعد قرار منع عرض فيلم "سفاح التجمع" وسحب نسخه من دور العرض، قبل أن تتدخل الجهات المختصة لإعادة مراجعته.

وخضعت نسخة الفيلم لمشاهدة دقيقة من قبل لجنة الرقابة، التي قامت بمراجعته، وقررت حذف عدد من المشاهد التي اعتُبرت مخالفة للثوابت المجتمعية.

وبعد إجراء التعديلات المطلوبة، أوصت اللجنة بالسماح بعرض الفيلم في دور السينما، مع تصنيفه العمري +18.

يُذكر أن فيلم "سفاح التجمع" يضم نخبة من النجوم، أبرزهم أحمد الفيشاوي، صابرين، جيسيكا حسام الدين، مريم الجندي، سينتيا خليفة، وهو من تأليف وإخراج محمد صلاح العزب.

