يشهد موسم أفلام الصيف 2026 منافسة شرسة بين عدد من الإنتاجات السينمائية الضخمة التي يتعاون خلالها نخبة من ألمع نجوم السينما المصرية.

ومن أبرز هذه الأفلام التي ينتظرها الجمهور هذا العام فيلم "أسد" بطولة الفنان محمد رمضان ويعد أحد أبرز الأفلام المنتظرة لدى الجمهور المصري والعربي، إلى جانب فيلم "الكراش" بطولة الفنان أحمد داود.

ونقدم لكم في هذا التقرير أفلام ينتظر عرضها الجمهور قريبا:

"أسد"

يعد فيلم "أسد" وأكثر الأفلام المرتقبة بموسم أفلام الصيف هذا العام، نظرا لكونه عودة الفنان محمد رمضان إلى شاشة السينما بعد غياب من آخر أفلامه "ع الزيرو" عام 2023.

تدور أحداث الفيلم في إطار من الدراما التاريخية، حول قصة علي بن محمد الفارسي، والذي قاد ثورة العبيد التي استمرت لمدة 14 عامًا خلال فترة الحكم العباسي.

ويشارك ببطولة الفيلم كل من رزان جمال، كمال الباشا، علي قاسم، ماجد الكدواني، تأليف محمد دياب وشيرين دياب وخالد دياب، إخراج محمد دياب، والمقرر عرضه بالسينمات يوم 21 مايو المقبل.

"الكراش"

تدور أحداث الفيلم حول علاقة حب بين سيدة أعمال ثرية ومحاسب بسيط، بعد لقاء صدفة يتحول إلى سلسلة من المواقف الطريفة. يركز العمل على الفوارق الاجتماعية والنفسية بين الشخصيتين، متسائلًا عما إذا كان الحب قادرًا على تجاوز كل هذه الفوارق.

ويشارك ببطولة الفيلم كل من أحمد داود، ميرنا جميل، شيرين رضا، مريم الجندي، تأليف لؤي السيد، إخراج محمود كريم، ومن المقرر عرضه بالسينمات ذذ يونيو المقبل.

فيلم "إذما"

تدور أحداث الفيلم حول شاب ثلاثيني يتلقى هدية غامضة في عيد ميلاده من شخص غير متوقع، فتتغير حياته بعدها تمامًا ويدخل في العديد من التجارب، ويبدأ في إعادة النظر إلى ماضيه ومحاولة اكتشاف ذاته، والسعي نحو إصلاح حياته المحطمة.

ويشارك ببطولة الفيلم كل من أحمد داود، سلمى أبو ضيف، بسنت شوقي، حمزة دياب، جيسيكا حسام الدين، تأليف وإخراج محمد صادق، ومن المقرر عرضه ضمن موسم أفلام عيد الأضحى 2026.

"أضعف خلقه"

ينتظر الفنان أحمد حلمي عرض أحدث أفلامه هذا العام بعنوان "أضعفه" وتشاركه البطولة الفنانة هند صبري.

الفيلم يمثل عودة أحمد حلمي لشاشة السينما بعد غياب عن آخر أفلامه "واحد تاني" عام 2022.

فيلم "أضعف خلقه" تأليف عباس أبو الحسن، إخراج عمر هلال والمقرر عرضه ضمن موسم أفلام عيد الأضحى 2026.

"صقر وكناريا"

كشف الفنان محمد إمام عن موعد عرض فيلمه الجديد "صقر وكناريا" ويشاركه البطولة مجموعة من نجوم السينما المصرية.

نشر محمد إمام صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع “إنستجرام”، وروج للفيلم قائلا: "بجد وحشتوني جدًا، بحضرلكم في حاجات جامدة إن شاء الله، هتعجبكم.. واستنوا فيلم صقر وكناريا شهر 7 في كل سينمات مصر والوطن العربي وجميع أنحاء العالم إن شاء الله".

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول صقر الذي يقع في حب كناريا، لتتعقد قصة حبهما بسبب مشاكل عائلية.

ويشارك ببطولة الفيلم كل من خالد الصاوي، إنتصار، نسرين أمين، تأليف أيمن وتار، إخراج حسين المنباوي.

"ابن مين فيهم؟"

تدور أحداث الفيلم حول رشدي، رجل الأعمال المستهتر، يعيش حياة بلا قيود أو التزامات، حتى تنقلب حياته بالكامل بعد وفاة عمته التي تركت له ميراثًا ضخمًا بشرط العثور على ابنه من إحدى زيجاته العابرة. ترافقه المحامية ماجدة في هذه المهمة، لكن الخلافات بينهما تخلق توترًا دائمًا ومواقف متشابكة.

ويشارك بطولة الفيلم كل من رانيا يوسف، شيماء سيف، ويزو، أحمد عصام السيد، تأليف لؤيالسيد، إخراج هشام فتحي.

"بيج رامي"

ينتظر الفنان رامز جلال عرض فيلمه الجديد "بيج رامي" الذي يعد عودته إلى شاشة السينما منذ أخر أفلامه "أخي فوق الشجرة" عام 2023.

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول الشاب يدعى علاء يعيش حياة صحية منظمة، ولكن دخول توأمه بهاء الذي لم يكن يعلم بوجوده حياته يقلبها رأسا على عقب.

ويشارك ببطولة الفيلم كل من نسرين طافش، تارا عماد، محمد ثروت، حمدي الميرغني، بيومي فؤاد، تأليف لؤي السيد، إخراج محمود كريم.

