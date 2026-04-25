وجه الفنان ياسر جلال، رسالة تهنئة للشعب المصري بمناسبة الاحتفال بذكرى تحرير سيناء التي توافق اليوم السبت 25 أبريل.

رسالة ياسر جلال باحتفالية ذكرى تحرير سيناء

وكتب ياسر جلال، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "تهنئة لشعب مصر العظيم وفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي وقواتنا المسلحة الباسلة في ذكرى تحرير أرض سيناء".

ياسر جلال بطل مسلسل "كلهم بيحبوا مودي" في رمضان 2026



خاض ياسر جلال موسم دراما رمضان 2026 بمسلسل "كلهم بيحبوا مودي".

المسلسل تدور احداثه حول انقلاب حياة "مودي" رأسًا على عقب بعد فقدانه المفاجئ لثروته، ليجد نفسه أمام اختبار حقيقي لم يختبره من قبل، فتتصاعد الأحداث حين يحاول إنقاذ ما تبقى من حياته عبر خطة غير متوقعة، تتمثل في الزواج من سيدة ثرية تنتمي إلى طبقة شعبية، لتبدأ سلسلة من المواقف والمفارقات الكوميدية في إطار اجتماعي خفيف.

أبطال مسلسل "كلهم بيحبوا مودي"

مسلسل "كلهم بيحبوا مودي" بطولة ياسر جلال، ميرفت أمين، آيتن عامر، مصطفى أبو سريع، هدى الإتربي، وجوري بكر، وهو من تأليف أيمن سلامة، وإخراج أحمد شفيق.

