حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

رانيا يوسف

نشرت الفنانة رانيا يوسف، صورا من عطلتها الصيفية أثناء تواجدها في متحف دالي بمدينة فيغيراس في إسبانيا، وشاركت جمهورها الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

المخرج محمد سامي

يواصل المخرج محمد سامي، مشاركة جمهوره صورا من رحلته في النمسا برفقة زوجته الفنانة مي عمر، عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، وظهر خلال جولة بالتلفريك فوق المدينة.

انتصار

وثقت الفنانة انتصار، رحلتها إلى باريس، حيث شاركت جمهورها صورا من تواجدها في المدينة عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، وعلقت على الصور، قائلة: "رحلة قصيرة في باريس".

بسمة بوسيل

شاركت المطربة بسمة بوسيل، جمهورها صورا من أحدث ظهور لها خلال رحلتها إلى لندن، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وظهرت خلالها بإطلالة شتوية أنيقة.

رانيا منصور

تألقت الفنانة رانيا منصور بإطلالة أنيقة في أحدث ظهور لها، مرتدية بدلة باللون الأسود، ونشرت الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

نهال عنبر

شاركت الفنانة نهال عنبر، جمهورها صورة لها من أحدث ظهور عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، ولاقت إعجاب متابعيها.

دوللي شاهين

ظهرت المطربة دوللي شاهين، بإطلالة جريئة إذ ارتدت خلالها فستان باللونين الأسود والفضي، ونشرت الصور عبر حسابها بموقع "إنستجرام".

هدى المفتي

شاركت الفنانة هدى المفتي، متابعيها صورة جديدة لها من أحدث إطلالاتها بدون مكياج، وذلك عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

كارول سماحة

خطفت الفنانة كارول سماحة، الأنظار إليها بإطلالة جريئة ارتدت خلاها هوت شورت وكروب توب، ونشرت الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

سلمى أبو ضيف

شاركت الفنانة سلمى أبو ضيف، متابعيها أحدث ظهور لها، عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام" من خلال خاصية القصص القصيرة، وظهرت بدون مكياج.