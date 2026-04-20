خطفت النجمة إلهام شاهين الأنظار بإطلالة أنيقة ومميزة خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات الخيرية لمؤسسة راعي مصر.

وظهرت إلهام شاهين بفستان طويل مزين بالورود والأزهار جمع بين الأناقة والبساطة، عكس ذوقها المميز في اختيارها للملابس في الحفلات.

تفاصيل إطلالة إلهام شاهين

وشاركت إلهام شاهين جمهورها بمجموعة صور من الحدث عبر حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك"، ونشرت صورًا من ظهورها على السجادة الحمراء، حيث بدت بإطلالة مميزة وساحرة.

وظهرت النجمة على السجادة الحمراء بفستان أنيق ومميز جعلها محط أنظار الحضور وعدسات المصورين خلال الفعالية.

ولاقت الصور تفاعلًا كبيرًا من الجمهور، الذين أشادوا بأناقتها وجمالها، حيث جاءت التعليقات بين عبارات الإعجاب مثل: "قمر كالعادة"، "أنيقة جدًا"، و"ملكة الإطلالة"، "قمر الحفلة".

غياب إلهام شاهين عن رمضان

يذكر أن إلهام شاهين كشفت عن أسباب غيابها عن دراما رمضان 2026 بسبب وجود تأخير وأعطال في العمل الدرامي الذي كان من المقرر أن تشارك من خلاله.

خاضت إلهام شاهين رمضان 2025 بمسلسل "سيد الناس" بطولة عمرو سعد، أحمد زاهر، منة فضالي، ريم مصطفى، إنجي المقدم.

