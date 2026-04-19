علقت أسرة الراحل عبدالحليم حافظ على أنباء وفاة الدكتور ضياء العوضي، اليوم، الأحد، والتي أصدرت ضده مذكرة لملاحقته قضائيًا، بتهمة الإساءة لاسم وسمعة "العندليب" عبر مقطع فيديو متداول، حيث وصفت العائلة فيديو الطبيب بأنه محاولة رخيصة لجذب المشاهدات و"الترند" على حساب تاريخ المطرب الراحل.

رد أسرة العندليب على وفاة ضياء العوضي

وكتبت أسرة العندليب في منشور عبر الحساب الرسمي على موقع "فيس بوك": "اللهم لا شماتة، الخبر منتشر علي كل منصات التواصل الإجتماعي وصفحات كتير بتأكد الخبر و صفحات كتير تنفي الخبر، وعند الله تجتمع الخصوم سواء كان لا يزال حياً أو ميتاً".

وأضافت: "لو الخبر حقيقي هتبقي لعنة ونزلت عليك بسبب الدعاوي اللي من القلب من الناس الطيبة عليك علشان الراجل اللي أنت شتمتوا وتعديت عليه بدون وجهة حق وهو بين يد الله و اتكلمت عنه بالباطل واتريقت عليه.. حسبنا الله ونعم الوكيل".

وتابعت: "الحمد لله حقك رجع يا حليم ولسة حساب ربنا في الأخرة، أفعل يا ابن آدم ما شئت، فكما تدين، تدان".

سبب الأزمة بين أسرة العندليب وضياء العوضي

أشارت أسرة عبد الحليم حافظ إلى أنها كانت قد كلفت، خلال الأسابيع الماضية، محامي العائلة باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة ضد الطبيب ضياء العوضي، على خلفية مقطع فيديو منسوب إليه تضمن إساءة مباشرة للفنان الراحل دون مبرر.

وشددت الأسرة على أن التعامل مع الواقعة سيتم عبر القنوات القانونية، مؤكدة أن اللجوء إلى القضاء يأتي بهدف ردع أي محاولات لاستغلال اسم “العندليب الأسمر”، الذي يحظى بمكانة كبيرة في وجدان الجمهور العربي.

رد حاسم من أسرة ضياء العوضي على الوفاة

يذكر أن زوجة الدكتور ضياء العوضي، استشاري التغذية العلاجية، كشفت عن عدم تلقيها أي إخطار رسمي يفيد بوفاة زوجها، مؤكدة أن ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي حتى الآن غير مؤكد من الجهات المختصة.

وأوضحت، خلال بث مباشر عبر الصفحة الرسمية لزوجها على موقع "فيس بوك"، أنها تواجدت صباح اليوم داخل وزارة الخارجية، ولم يتم إبلاغها بأي معلومات رسمية بشأن وفاته، ما يزيد من حالة الغموض المحيطة بالواقعة.

وأضافت أن زوجها متغيب منذ نحو أسبوع، مطالبة الجهات المعنية والمقربين بالمساعدة في الاطمئنان عليه، قائلة: "زوجي متغيب من أسبوع.. طمنوني عليه".

