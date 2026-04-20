شاركت الفنانة جيهان الشماشرجي جمهورها على السوشيال ميديا صورة "سيلفي" جديدة خطفت بها الأنظار.

ونشرت جيهان الصورة عبر حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك" ظهرت خلالها بإطلالة هادئة ما لفت أنظار متابعيها بشكل كبير.

تفاصيل إطلالة جيهان الشماشرجي

وحرصت جيهان على الظهور بشكل عفوي في الصورة، حيث اعتمدت مكياجًا خفيفًا أبرز ملامحها، والتي تفاعل معها الجمهور والمتابعين.

لاقت الصورة تفاعلًا واسعًا من قبل المتابعين، الذين عبروا عن إعجابهم بإطلالتها، وانهالت التعليقات على الصورة، وجاءت كالتالي: "قمر البنات"، "حلوة يا جيجي"، "مهما كبرتي حلوة"، "مفيش زيك"، "الله على القمر"، "القمر هل وطل".

وتحرص جيهان الشماشرجي دائمًا على التواصل مع جمهورها من خلال مشاركة لحظات يومها وصورها العفوية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

تفاصيل مشاركة جيهان الشماشرجي في فيلم "فرقة الموت"

يذكر أن، جيهان الشماشرجي تشارك بفيلم "فرقة الموت" بطولة الفنان أحمد عز والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

كما تشارك أيضا في مسلسل "بطل العالم"، بطولة عصام عمر، وينضم لبطولة العمل النجم الكبير فتحي عبدالوهاب، بمشاركة نخبة من النجوم: محمد لطفي، أحمد عبدالحميد، آدم النحاس، منى هلا في عمل أكشن كوميدي مليء بالمغامرة والإثارة، المسلسل من تأليف هاني سرحان وإخراج عصام عبدالحميد.

