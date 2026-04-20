أكد سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة، أن الجهود المضنية على مدار 3 سنوات أثمرت عن تحقيق فائض إنتاج من الدواجن بنسبة 30%.

وأوضح السيد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تدخل شخصيا لتشكيل لجنة عليا لصناعة الدواجن في مصر لحل أزمة الأعلاف.

وأضاف رئيس شعبة الدواجن أن خفض الرسوم الجمركية على الأعلاف ساهم في استيراد مليون طن شهريا من الذرة الصفراء وفول الصويا.

وأشار إلى أن انخفاض سعر الدولار ساعد في استيراد كميات كبيرة من مستلزمات الإنتاج بأسعار مناسبة.

وشدد سامح السيد على أن الإنتاج اليومي من الجدود سيرتفع من 3.5 إلى 4 ملايين إلى 5 ملايين يوميا بنهاية شهر يونيو، مما يؤكد وفرة المعروض في السوق.