إعلان

رئيس شعبة الدواجن يكشف تحقيق فائض إنتاج بنسبة 30%

كتب : داليا الظنيني

10:15 م 20/04/2026

أسعار الدواجن

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة، أن الجهود المضنية على مدار 3 سنوات أثمرت عن تحقيق فائض إنتاج من الدواجن بنسبة 30%.

وأوضح السيد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تدخل شخصيا لتشكيل لجنة عليا لصناعة الدواجن في مصر لحل أزمة الأعلاف.

وأضاف رئيس شعبة الدواجن أن خفض الرسوم الجمركية على الأعلاف ساهم في استيراد مليون طن شهريا من الذرة الصفراء وفول الصويا.

وأشار إلى أن انخفاض سعر الدولار ساعد في استيراد كميات كبيرة من مستلزمات الإنتاج بأسعار مناسبة.

وشدد سامح السيد على أن الإنتاج اليومي من الجدود سيرتفع من 3.5 إلى 4 ملايين إلى 5 ملايين يوميا بنهاية شهر يونيو، مما يؤكد وفرة المعروض في السوق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

سامح السيد صناعة الدواجن أعلاف

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

التعليم تُصدر تعليمات حاسمة بشأن امتحانات الترم الثاني
مدارس

التعليم تُصدر تعليمات حاسمة بشأن امتحانات الترم الثاني
الذكاء الاصطناعي يقتحم صناعة الموسيقى و44% من الأغاني لم تعد بشرية.. ما
أخبار و تقارير

الذكاء الاصطناعي يقتحم صناعة الموسيقى و44% من الأغاني لم تعد بشرية.. ما
من قاع المحيط إلى أرفف المزادات.. حكاية بيع سترة تيتانيك بمليون دولار
مصراوى TV

من قاع المحيط إلى أرفف المزادات.. حكاية بيع سترة تيتانيك بمليون دولار
بعد واقعة برنامج "مودرن سبورتس".. قرار عاجل من الإعلاميين بشأن الإعلامي
أخبار مصر

بعد واقعة برنامج "مودرن سبورتس".. قرار عاجل من الإعلاميين بشأن الإعلامي
مسؤول باكستاني لرويترز: تلقينا إشارة إيجابية من إيران بشأن المفاوضات
شئون عربية و دولية

مسؤول باكستاني لرويترز: تلقينا إشارة إيجابية من إيران بشأن المفاوضات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

إطلاق باقة اشتراك جديدة داخل تطبيق واتساب.. ما القصة؟
نهاد أبو القمصان لمجدي الجلاد: مفيش حاجة اسمها طلاق برة المحكمة- فيديو
"حرب المضايق".. هل تزيد احتمالات الانفجار متعدد الجبهات في الشرق الأوسط؟
سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بحلول التعاملات المسائية
مستند.. ما هي الـ34 خدمة التي علقتها الحكومة على الممتنعين عن سداد النفقة؟
أول بيان رسمي من الخارجية بشأن وفاة ضياء العوضي
الإمارات تطلب من أمريكا دعمها بخط تبادل عملات.. ماذا نعرف عنه؟
أنفاق أصفهان: معركة الـ100 متر على اليورانيوم بين إيران وأمريكا (تجربة تفاعلية)