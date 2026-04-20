كشفت التحريات ملابسات مقطع فيديو متداول بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن آداء قائد سيارة "ملاكى" حركات استعراضية بمنطقة كوبرى دهشور بالبحيرة معرضا حياته والمواطنين للخطر.

فيديو البحيرة

بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو "سارية التراخيص" وقائدها (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة دمنهور)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه خلال مشاركته بحفل زفاف أحد أصدقائه وتحفظت الشرطة على السيارة مع اتخاذ الإجراءات القانونية.

خناقة المقطم

في سياق منفصل، كشفت مباحث العاصمة ملابسات مقطع فيديو متداول بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن اعتداء قائد سيارة على آخر بالضرب محدثاً إصابته بالقاهرة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 8 أبريل الجارى حدثت مشادة كلامية بين مدرب لياقة بدنية "مصاب بجرح قطعى" وعامل مقيمان بدائرة قسم شرطة المقطم، لخلافات بينهما حول أولوية المرور.

مشاجرة على أولوية المرور

فى وقت لاحق بتاريخ 9 أبريل الجارى وحال مشاهدة الثانى للأول بأحد الشوارع بدائرة القسم اعتدى عليه بالضرب وأحدث إصابته المنوه عنها لذات الخلافات وأمكن ضبط المشكو فى حقه وبمواجهته أيد ما سبق وتولت النيابة العامة التحقيق.

