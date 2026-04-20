كواليس فيديو استعراضي في البحيرة وخناقة على أولوية المرور بالمقطم

كتب : مصراوي

10:37 م 20/04/2026

فيديو سائق يؤدي حركات استعراضية في البحيرة

كشفت التحريات ملابسات مقطع فيديو متداول بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن آداء قائد سيارة "ملاكى" حركات استعراضية بمنطقة كوبرى دهشور بالبحيرة معرضا حياته والمواطنين للخطر.

بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو "سارية التراخيص" وقائدها (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة دمنهور)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه خلال مشاركته بحفل زفاف أحد أصدقائه وتحفظت الشرطة على السيارة مع اتخاذ الإجراءات القانونية.

5

في سياق منفصل، كشفت مباحث العاصمة ملابسات مقطع فيديو متداول بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن اعتداء قائد سيارة على آخر بالضرب محدثاً إصابته بالقاهرة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 8 أبريل الجارى حدثت مشادة كلامية بين مدرب لياقة بدنية "مصاب بجرح قطعى" وعامل مقيمان بدائرة قسم شرطة المقطم، لخلافات بينهما حول أولوية المرور.

فى وقت لاحق بتاريخ 9 أبريل الجارى وحال مشاهدة الثانى للأول بأحد الشوارع بدائرة القسم اعتدى عليه بالضرب وأحدث إصابته المنوه عنها لذات الخلافات وأمكن ضبط المشكو فى حقه وبمواجهته أيد ما سبق وتولت النيابة العامة التحقيق.

اقرأ أيضا:

اتقفش في الكمين.. القصة الكاملة لنجل ميدو في واقعة "المخدرات والخمر" بالتجمع

حقيقة فيديو التعدي على فتاة بشبرا الخيمة: ممارسة علاقة آثمة برضاها

الإعدام لـ 4 متهمين بالاعتداء على أطفال مدرسة سيدز وبراءة 2 آخرين

فيديو قد يعجبك



بعد الحكم بإعدام المتهم.. قصة مقتل نجل صاحب مطعم شهير بالمحلة
وزير الخارجية يبحث مع نظرائه في عُمان وباكستان وتركيا التطورات الإقليمية
"تطور العمل الحزبي انتهى عام 52".. د. محمود محيي الدين يكشف أزمة الحياة
ترامب لـ"فوكس نيوز": سيتم توقيع اتفاق مع إيران الليلة
التعليم تُصدر تعليمات حاسمة بشأن امتحانات الترم الثاني
إطلاق باقة اشتراك جديدة داخل تطبيق واتساب.. ما القصة؟
نهاد أبو القمصان لمجدي الجلاد: مفيش حاجة اسمها طلاق برة المحكمة- فيديو
"حرب المضايق".. هل تزيد احتمالات الانفجار متعدد الجبهات في الشرق الأوسط؟
سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بحلول التعاملات المسائية
مستند.. ما هي الـ34 خدمة التي علقتها الحكومة على الممتنعين عن سداد النفقة؟
أول بيان رسمي من الخارجية بشأن وفاة ضياء العوضي
الإمارات تطلب من أمريكا دعمها بخط تبادل عملات.. ماذا نعرف عنه؟
أنفاق أصفهان: معركة الـ100 متر على اليورانيوم بين إيران وأمريكا (تجربة تفاعلية)