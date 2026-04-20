إعلان

هدى الأتربي تخطف الأنظار من هوليوود بإطلالة صيفية ساحرة

كتب : نوران أسامة

06:17 م 20/04/2026
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    هدى الاتربي في هوليوود (2)
  • عرض 4 صورة
    هدى الاتربي في هوليوود (3)
  • عرض 4 صورة
    هدى الاتربي في هوليوود (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

خطفت الفنانة هدى الأتربي الأنظار بإطلالة أنيقة ومميزة خلال تواجدها في هوليوود، حيث ظهرت بإطلالة صيفية جذابة عكست ذوقها الراقي وحضورها اللافت، وسط أجواء طبيعية خلابة أبرزت جمالها وأناقتها.

تفاصيل إطلالة هدى الإتربي

ونشرت هدى الأتربي مجموعة من الصور من رحلتها في هوليوود، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، ظهرت خلالها مرتدية قبعة أنيقة ووضعت وشاح أعلى رقبتها، إلى جانب الظهور بمكياج ناعم أبرز ملامحها.

لاقت الإطلالة تفاعلًا واسعًا من قبل متابعيها، حيث انهالت التعليقات التي أشادت بجمالها وأناقتها، وجاءت كالتالي: "جميلة أوي"، "بطل الجيل"، "نجمة البنات"، "زي القمر"، منورة أمريكا".

يُذكر أن هدى الأتربي تحرص دائمًا على مشاركة جمهورها بأحدث إطلالاتها ولحظاتها المميزة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

أخر أعمال هدى الاتربي في الدراما

شاركت هدى الإتربي في رمضان الماضي، بمسلسل العتاولة الجزء الثاني، وضم العمل عددًا من الفنانين أبرزهم الفنان أحمد السقا، طارق لطفي، زينة، باسم سمرة، فيفي عبده، نسرين أمين، وغيرهم، والعمل من إخراج أحمد خالد موسى وتأليف مصطفى جمال هاشم.

كما شاركت في رمضان عام 2026 بمسلسل "كلهم بيحبوا مودي"، بطولة ميرفت أمين، هدى الإتربي، أيتن عامر، مصطفى أبو سريع، محسن منصور، ومن تأليف أيمن سلامة، وإخراج أحمد شفيق.

اقرأ أيضا..

هوليوود انستجرام الفنانين اطلالات الفنانات هدى الاتربي

أحدث الموضوعات

الخميس المقبل.. انطلاق الجولة الثانية من المحادثات المباشرة بين إسرائيل
شئون عربية و دولية

شئون عربية و دولية

زووم

علاقات

أخبار المحافظات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

