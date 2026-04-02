شوق الفنان محمود العسيلي جمهوره لأحدث أعماله الغنائية المقرر طرحها خلال صيف 2026، دون الكشف عن تفاصيل إضافية حولها.

محمود العسيلي ينشر صورة

ونشر العسيلي صورة من داخل غرفة المونتاج، عبر حسابه الخاص بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية "القصص القصيرة"، وعلق قائلًا: "تجهيزات الصيف في عز المطر".

مشاركة محمود العسيلي في دراما رمضان 2026

وشارك محمود العسيلي بالغناء ضمن أحداث مسلسل "اتنين غيرنا"، الذي عُرض خلال النصف الأول من موسم دراما رمضان 2026.

وحقق مسلسل "اتنين غيرنا" نجاحًا واسعًا وقت عرضه في الموسم الرمضاني، والعمل من بطولة آسر ياسين ودينا الشربيني، فدوى عابد، هنادي مهنا، ناردين فرج، نور إيهاب، صفوة.

مسلسل "اتنين غيرنا" من إنتاج ميديا هب، وتأليف رنا أبو الريش، وإخراج خالد الحلفاوي.



بعد تأجيل طرح فيلم "فرقة الموت".. أحمد عز يتصدر تريند "جوجل"







"The Voice Kids" يتصدر تريند جوجل بعد أولى حلقات الموسم الرابع



