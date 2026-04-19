ضياء عبد الخالق يكشف عن أصعب تجربة مر بها في حياته

كتب : معتز عباس

10:29 م 19/04/2026 تعديل في 11:26 م

ضياء عبدالخالق

كشف الفنان ضياء عبد الخالق عن واحدة من أصعب المحطات التي مرت عليه في حياته، وظهر متأثرًا على الهواء مباشرة في برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا".

تفاصيل الأزمات التي مر بها

وقال "عبدالخالق"، إنه مرّ بعام قاسٍ فقد خلاله والدته ووالده وشقيقه، وهو ما ترك أثرًا نفسيًا صعبًا ومؤلمًا داخله، مشيرًا إلى أن فقدان الأحبة من الأهل، خاصة الأقرب إلى القلب، يترك أثرًا طويل الأمد في نفس الإنسان، قائلًا: "المرحلة دي ما كانتش سهلة أبدًا".

وأكد أن إيمانه بالله كان العامل الأهم في منحه القوة لتجاوز هذه الصدمة، قائلاً إن الرضا بقضاء الله خفف من وطأة الألم، داعيًا لذويه بالرحمة والمغفرة، ومشيرًا إلى أنهم في مكان أفضل، متابعًا: "الحمد لله هم في مكان أحسن، ربنا يرحمهم ويغفر لهم".

ولفت إلى الدور الكبير الذي لعبته زوجته في دعمه خلال تلك المحنة، موضحًا أن تماسك الأسرة وتكاتفها كانا السبيل لعبور هذه المرحلة، مختتمًا حديثه بالتأكيد على أن الفقد سنة الحياة، وأن الصبر والدعم الأسري هما طوق النجاة في مواجهة أقسى الظروف.

أحدث اعمال الفنان ضياء عبدالخالق

شارك الفنان ضياء عبدالخالق في مسلسل علي كلاي بطولة أحمد العوضي، درة، يارا السكري، محمد ثروت، عصام السقا، انتصار، ريم سامى، وصفوة، محمود البزاوى، سارة بركة، رحمة محسن، طارق الدسوقي، وبسام رجب، من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة سينرجي.


