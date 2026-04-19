نقابة المهن التمثيلية تنعى والد الفنانة منة شلبي

كتب : منال الجيوشي

08:39 م 19/04/2026 تعديل في 08:39 م

منة شلبي ووالدها

نعت نقابة المهن التمثيلية، في بيان لها، والد الفنانة منة شلبي، الذي رحل عن عالمنا مذ ساعات.

بيان نقابة المهن التمثيلية

وجاء في البيان: "تنعى نقابة المهن التمثيلية ببالغ الحزن والأسى، وفاة الأستاذ محمد شلبي، والد الفنانة منة شلبي، الذي رحل عن عالمنا منذ ساعات قليلة".

وتابع البيان: "وتعرب النقابة عن خالص تعازيها ومواساتها للفنانة منة شلبي وأسرتها الكريمة في هذا المصاب الأليم، سائلة المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان".

وفاة والد الفنانة منة شلبي

وأعلن المنتج أحمد الجنايني، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، وفاة والد زوجته الفنانة منة شلبي، اليوم الأحد.

وكشف المنتج أحمد الجنايني أن صلاة الجنازة على والد زوجته تقام ظهر غد الإثنين في مسجد الفاروق بالمعادي.

وفاة والد الفنانة منة شلبي

