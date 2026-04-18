كتب- هاني صابر:

أحيا الفنان كريم محمود عبدالعزيز، الذكرى الأولى لوفاة صديقه الفنان القدير الراحل سليمان عيد الذي وافته المنية في مثل هذا اليوم 18 أبريل 2025 عن عمر ناهز الـ 63 عاما.

كريم محمود عبدالعزيز يحيي ذكرى وفاة سليمان عيد

ونشر كريم، فيديو جمعه مع سليمان عيد قبل وفاته، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "الذكرى بتاعتك هتفضل حلوة، علشان أنت حلو وطيب وعمرك ما زعلت حد".

كريم محمود عبدالعزيز لـ سليمان عيد: معانا بالسيرة الحلوة

وأضاف: "عدت سنة! بس أنت معانا على طول بالذكرى والسيرة الحلوة.. وحشتنا".

كريم محمود عبدالعزيز بطل مسلسل المتر سمير

خاض كريم محمود عبدالعزيز موسم دراما رمضان 2026 بمسلسل "المتر سمير" الذي عرض بالنصف الثاني من الشهر الكريم.



وشارك في بطولة المسلسل ناهد السباعي، محمد عبد الرحمن "توتا"، سلوى خطاب، إسلام إبراهيم، شريف حسني، محمد أوتاكا، رحاب الجمل، وسارة عبد الرحمن، ومن إخراج خالد مرعي، وتأليف ممدوح متولي، إشراف على الكتابة مصطفى عمر وفاروق هاشم.

اقرأ أيضا:

مي عز الدين بإطلالة صيفية وياسمين عبد العزيز في حفل زفاف..لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

عمر كمال: " لو فلوسي حرام هعرف أتفاهم مع ربنا وأقوله"



