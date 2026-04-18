إعلان

والدتها تدافع وتهدد بالمساءلة القانونية.. قصة أزمة ابنة علي الحجار

كتب : منى الموجي

12:41 م 18/04/2026 تعديل في 01:54 م
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    بثينة ابنة المطرب علي الحجار والفنانة سحر حسن
  • عرض 3 صورة
    بثينة علي الحجار

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

هاجمت الفنانة سحر حسن منتقدي ابنتها الممثلة الشابة بثينة علي الحجار بعد ظهورها قبل ساعات في فيديو تحدثت فيه عن والدها، مشيرة إلى أنها لم تتناول سوى البقسماط هي وقططتها منذ يومين.

سحر حسن تدافع عن ابنتها بثينة علي الحجار

ونشرت سحر صورًا لابنتها من مناسبات مختلفة، وعلقت "المواقع اللي عمالة تقزقز لب في سمعة البنت ووالدها، ده فيديو خاص لشابة بتفضفض مع صحابها في private accountمش للسرقة ولا للنشر".

وتابعت "وده شكل بثينة الحقيقي والطبيعي واللي هايتاجر أو هايعلي التريند هايعرض نفسه للمساءلة القانونية، واتقوا الله يا ملايكة ياللي قايمين من على السجادة، يا مدعي الشرف والاستقامة".

بثينة علي الحجار تتحدث عن والدها المطرب الكبير

الفيديو الذي ظهرت فيه بثينة أعيد نشره، وتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وظهرت خلاله تتحدث عن والدها، مشيرة إلى أنها ابنة المطرب علي الحجار ولم تأكل منذ يومين سوى "البقسماط" ولا تعرف كيف تعيش عليه فقط.

أثار الفيديو جدلا واسعا بين مدافعا عن الابنة وحقها في الحصول على دعم والدها، وبين منتقد رأى أنها تجاوزت في حق والدها.

علي الحجار سحر حسن بثينة علي الحجار

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الحسابات الفلكية تحسم الجدل.. موعد ظهور هلال ذي القعدة
أخبار مصر

استثناء خاص لـ"إم بي سي" لبث نهائي كأس ملك إسبانيا مجانًا - تفاصيل
أخبار مصر

السر الذي لم يُحك.. "جبانة الفدان" شاهد الرعب في قلوب جنود نابليون بأسيوط
أخبار المحافظات

جريئة على البحر..أحدث ظهور لـ بسمة بوسيل مع ابنها آدم تامر حسني - صور
زووم

هل سيتم رفع سن المعاش إلى 61 عامًا يوليو المقبل؟ مصدر يحسم الجدل
أخبار مصر

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

