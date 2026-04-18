هاجمت الفنانة سحر حسن منتقدي ابنتها الممثلة الشابة بثينة علي الحجار بعد ظهورها قبل ساعات في فيديو تحدثت فيه عن والدها، مشيرة إلى أنها لم تتناول سوى البقسماط هي وقططتها منذ يومين.

سحر حسن تدافع عن ابنتها بثينة علي الحجار

ونشرت سحر صورًا لابنتها من مناسبات مختلفة، وعلقت "المواقع اللي عمالة تقزقز لب في سمعة البنت ووالدها، ده فيديو خاص لشابة بتفضفض مع صحابها في private accountمش للسرقة ولا للنشر".

وتابعت "وده شكل بثينة الحقيقي والطبيعي واللي هايتاجر أو هايعلي التريند هايعرض نفسه للمساءلة القانونية، واتقوا الله يا ملايكة ياللي قايمين من على السجادة، يا مدعي الشرف والاستقامة".

بثينة علي الحجار تتحدث عن والدها المطرب الكبير

الفيديو الذي ظهرت فيه بثينة أعيد نشره، وتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وظهرت خلاله تتحدث عن والدها، مشيرة إلى أنها ابنة المطرب علي الحجار ولم تأكل منذ يومين سوى "البقسماط" ولا تعرف كيف تعيش عليه فقط.

أثار الفيديو جدلا واسعا بين مدافعا عن الابنة وحقها في الحصول على دعم والدها، وبين منتقد رأى أنها تجاوزت في حق والدها.

