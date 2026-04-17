خضعت الفنانة مايا دياب لجلسة تصوير جديدة، نشرت صورها عبر حسابها على انستجرام.

ظهرت مايا في الصور مرتدية زي الخيالة وكتبت: "الحصان اختياري".

وحازت الصور على إعجاب جمهورها ومتابعيها وعلقوا: "أيقونة، نفتقدك، بنحبك، وأخيرا طل القمر".

آخر أغاني مايا دياب

كانت آخر أغاني مايا دياب بعنوان "قبة"، وطرحتها عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب"، وعلى صفحاتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، وتخطت الأغنية حاجز المليون مشاهدة خلال شهرين من طرحها.

آخر مشاركات مايا دياب الفنية

كانت آخر مشاركات مايا دياب بـ مسرحية "لوكاندة الأوباش" عام 2019.

وشارك ببطولة المسرحية كل من حسن الرداد، ماجد المصري، هالة فاخر، حمدي الميرغني، تأليف محمد عز الدين وأحمد فوزي، إخراج أشرف زكي.

