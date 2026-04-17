احتفل الفنان مينا أبو الدهب، أمس الخميس، بحفل زفافه على فتاة من خارج الوسط الفني واقتصر الحفل على الأهل والأصدقاء المقربين داخل احدى الكنائس.

تعليق الفنان مينا أبو الدهب بعد زواجه

ونشر مينا أبو الدهب، صورتين له مع زوجته، عبر حسابه على فيسبوك، وعلق: "نشكر ربنا بعتلي حد قريب مني ويكمل معايا الحياة.. عقبالكم كلكم ويفرح قلوبكم بكل خير".

مينا أبو الدهب يحصد على إشادة من الجمهور في"ولاد الشمس"

وعرف مينا أبو الدهب للجمهور من خلال دوره في مسلسل "ولاد الشمس" الذي حصد من خلاله على إشادة الجمهور والنقاد.

مسلسل "ولاد الشمس" بطولة أحمد مالك وطه دسوقي، محمود حميدة، معتز هشام، غادة طلعت، مريم الجندي، فرح يوسف، جلا هشام، وعدد من الفنانين، ومن تأليف مهاب طارق، وإخراج شادي عبد السلام.

بفستان جريء.. أحدث ظهور لـ ياسمين صبري والجمهور يعلق - صور

المنتج محمد السعدي يرقص مع ابنته بحفل زفافها على غناء محمد حماقي - صور