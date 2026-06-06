أكد هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، أن جولة رئيس الوزراء بمحافظة القاهرة شملت متابعة أعمال التطوير التي تشهدها هيئة النقل العام، مشيرًا إلى أن الهيئة حققت طفرة كبيرة خلال الفترة الأخيرة في تحديث أسطول الأتوبيسات ورفع كفاءة خدمات النقل المقدمة للمواطنين.

تحويل أتوبيسات النقل العام بالقاهرة للعمل بالغاز والكهرباء

أوضح "يونس"، في فيديو عبر حسابه على فيسبوك، أن أسطول هيئة النقل العام يضم حاليًا نحو 2500 أتوبيس، لافتًا إلى أن الدولة تنفذ خطة متكاملة لتطوير منظومة النقل الجماعي بما يتماشى مع توجهات التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة.

وأضاف أن هناك خطة تستهدف التحول التدريجي لتشغيل جميع أتوبيسات النقل العام بالغاز الطبيعي والكهرباء.