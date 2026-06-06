إعلان

هاني يونس: تحويل أتوبيسات النقل العام بالقاهرة للعمل بالغاز والكهرباء

كتب : محمد عبدالناصر

02:02 م 06/06/2026 تعديل في 02:02 م

هاني يونس المستشار الإعلامي لمجلس الوزراء

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، أن جولة رئيس الوزراء بمحافظة القاهرة شملت متابعة أعمال التطوير التي تشهدها هيئة النقل العام، مشيرًا إلى أن الهيئة حققت طفرة كبيرة خلال الفترة الأخيرة في تحديث أسطول الأتوبيسات ورفع كفاءة خدمات النقل المقدمة للمواطنين.

تحويل أتوبيسات النقل العام بالقاهرة للعمل بالغاز والكهرباء

أوضح "يونس"، في فيديو عبر حسابه على فيسبوك، أن أسطول هيئة النقل العام يضم حاليًا نحو 2500 أتوبيس، لافتًا إلى أن الدولة تنفذ خطة متكاملة لتطوير منظومة النقل الجماعي بما يتماشى مع توجهات التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة.

وأضاف أن هناك خطة تستهدف التحول التدريجي لتشغيل جميع أتوبيسات النقل العام بالغاز الطبيعي والكهرباء.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

هيئة النقل العام الغاز الطبيعي النقل المستدام محافظة القاهرة

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

جمع إنسان ومضاد آخاه.. ننشر إجابات أسئلة امتحان اللغة العربية المثيرة للجدل
مدارس

جمع إنسان ومضاد آخاه.. ننشر إجابات أسئلة امتحان اللغة العربية المثيرة للجدل
تحذير عاجل من جهاز حدائق أكتوبر لأصحاب المحلات التجارية
أخبار العقارات

تحذير عاجل من جهاز حدائق أكتوبر لأصحاب المحلات التجارية
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض في منتصف تعاملات السبت
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض في منتصف تعاملات السبت
صور.. افتتاح محطة ذكية لتموين سيارات محافظة القاهرة توفر 62% في الوقود
أخبار مصر

صور.. افتتاح محطة ذكية لتموين سيارات محافظة القاهرة توفر 62% في الوقود
المصري يطلب شراء عمر الساعي نهائيا من الأهلي
رياضة محلية

المصري يطلب شراء عمر الساعي نهائيا من الأهلي

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان