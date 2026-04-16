بكلمات مؤثرة.. نادين الراسي تدعم لبنان: "مستعدين نسقيها بالدمع"

كتب : سهيلة أسامة

12:15 م 16/04/2026

دعمت الفنانة اللبنانية نادين الراسي بلدها لبنان، من خلال رسالة مؤثرة نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، تزامنًا مع الأحداث الجارية.

ماذا قالت نادين الراسي؟

وكتبت نادين: "لمّا أرضَك بتناديك، من بعدها بيوقف السَمع، ما تخَلّي، الأصوات تلهيك، وعا فوتت بيتَك تِنمِنِع، يا خَيّي ألله يهديك، ترابنا مجبولة بالدّم ولليوم وكلّ يوم ولآخِر يوم، مستعدّين نسقيها بالدّمع، وطالمَا في بطون بتجيب، آخرتها طالعين من أرضنا".

وجاء ذلك بالتزامن مع إعلان حزب الله اللبناني، في بيانات عاجلة، عن خوض اشتباكات مع قوة إسرائيلية حاولت التقدم في جنوب لبنان، مؤكدًا تدمير عدد من الدبابات وناقلات الجند خلال التصدي لمحاولة التوغل.

آخر أعمال نادين الراسي

يذكر أن آخر أعمال الفنانة نادين الراسي كان مسلسل "عرابة بيروت"، بمشاركة نور الغندور، مهيار خضور، جوليا قصار، جيسي عبدو، رولا بقسماتي، وهو من تأليف مازن طه وإخراج فيليب أسمر.

بعد غياب| فارس يطرح أغنية "جمال يا ساتر".. ويعلق: "واحشني الغناء"

محمد العدل يعلق على تأهل بايرن ميونخ بعد فوزه على ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا

هل يجوز الجمع بين نية قضاء رمضان وصيام الإثنين والخميس؟.. أمين الفتوى يجيب
"الصحة" تغلق عيادات "سكاي" بمدينة نصر.. يُديرها منتحل صفة طبيب
حظك اليوم وتوقعات الأبراج 16-4: مكاسب مالية لهذا البرج.. ونصائح لهؤلاء
حدث بالفن | ظهور جريء لـ أحمد الفيشاوي ورسالة من طليقة أحمد مكي
احذرها.. 4 عادات يومية قد تسبب توقف القلب المفاجئ
إعادة تشكيل المجموعة الوزارية الاقتصادية
المؤشر الرئيسي للبورصة يسجل أعلى مستوي تاريخي متخطيا 51 ألف نقطة
الدولار يواصل الانخفاض مقابل الجنيه بمنتصف تعاملات اليوم
تحذيرات جديدة من أدوية مغشوشة.. بينها علاج لتضخم البروستاتا