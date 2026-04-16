دعمت الفنانة اللبنانية نادين الراسي بلدها لبنان، من خلال رسالة مؤثرة نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، تزامنًا مع الأحداث الجارية.

ماذا قالت نادين الراسي؟

وكتبت نادين: "لمّا أرضَك بتناديك، من بعدها بيوقف السَمع، ما تخَلّي، الأصوات تلهيك، وعا فوتت بيتَك تِنمِنِع، يا خَيّي ألله يهديك، ترابنا مجبولة بالدّم ولليوم وكلّ يوم ولآخِر يوم، مستعدّين نسقيها بالدّمع، وطالمَا في بطون بتجيب، آخرتها طالعين من أرضنا".

وجاء ذلك بالتزامن مع إعلان حزب الله اللبناني، في بيانات عاجلة، عن خوض اشتباكات مع قوة إسرائيلية حاولت التقدم في جنوب لبنان، مؤكدًا تدمير عدد من الدبابات وناقلات الجند خلال التصدي لمحاولة التوغل.

آخر أعمال نادين الراسي

يذكر أن آخر أعمال الفنانة نادين الراسي كان مسلسل "عرابة بيروت"، بمشاركة نور الغندور، مهيار خضور، جوليا قصار، جيسي عبدو، رولا بقسماتي، وهو من تأليف مازن طه وإخراج فيليب أسمر.

