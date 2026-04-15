طالبت المطربة الشابة فريدة عبيد بإنقاذها من منتج شهير، مؤكدة قيامه بغلق قناتها على موقع يوتيوب وتعرضها للابتزاز الإلكتروني.

وظهرت الفنانة فريدة عبيد في مقطع فيديو عبر صفحة شقيقتها في موقع "تيك توك"، مؤكدة اتهاماتها ضد المنتج.

ابتزاز فريدة عبيد إلكترونياً



وقالت فريدة عبيد في الفيديو: "عايزة أي حد يشوف الفيديو ده يناشد السلطات المسؤولة أو أي جهة حكومية تقدر تساعدني وتنقذني من اللي أنا فيه، أنا بتعرض للابتزاز الإلكتروني، فيه منتج وواحد بتاع سوشيال ميديا اشتغلت معاهم من حوالي 5 شهور، بيبتزوني، استولوا على حساباتي على كل السوشيال ميديا، بيحاولوا يهكروا حساباتي في البنوك، هكروا تليفوناتي وتليفونات عيلتي كلها عشان يوصلوا لتليفوني، مهكرين أكونت أنغامي، وعلى آبل ميوزك".

وتابعت: "وبيسحبوا الربح من حوالي كام شهر وأنا مكنتش مكتشفة، ولما صحيت من النوم لقيت أكونت أنغامي متغير صورته ومتغير اسمه، وكلمت بتاع السوشيال ميديا أسأله لأني لقيت الأغاني بتاعت المنتج ده محطوطة على الأكونت، لأن ده أكونت خاص بينزل عليه الأغاني بتاعتي اللي من إنتاجي بس، قالي جربي وأنا معاكي وأتاريه وقتها استولى عليه وأنا مخدتش بالي، وأقنعني إنه شغال تمام، اتملك من تليفوني ومن تليفونات عيلتي كلها".

أعمال غير مناسبة



وأوضحت فريدة تفاصيل أزمتها قائلة: "أنا معملتش للناس دي حاجة غير أني قولت لأ مش عايزة أشتغل شغل مش مناسبني، عايزني أشتغل معاهم بالعافية فبيضغطوا عليا، أنا محتاجة أي حد من السلطات المسؤولة يساعدني أنا طول الوقت بقدم شغلي من سكات، لا عمري بتكلم ولا بطلع أقول حاجة عن حياتي، الناس دي عايزة تقضي عليا، بقالي أسبوع بلف حوالين نفسي أنا وعيلتي كلها، لمجرد أني إنسانة محترمة عايزة أقدم فن محترم مش حاجة مبتذلة، ليا رأي وليا شخصية وهما عايزين يفرضوا عليا سيطرتهم، جبنا موبايلات جديدة بخطوط جديدة وبرضه بيهكروها تتحول في إيدينا لحتة حديدة".

وأعلنت المطربة فريدة عبيد مؤخراً عبر صفحتها في موقع فيسبوك، عن إغلاق قناتها الرسمية في موقع الفيديوهات يوتيوب، مؤكدة سعيها لحل المشكلة.

وطرحت فريدة عبيد، قبل حجب قناتها، مجموعة أغاني ومنها "ورا القضبان"، و"قال إيه"، و"خدت بالك"، و"مراية العشرة"، وجميعها من كلماتها وألحانها.

ألبوم فريدة عبيد



كما طرحت فريدة عبيد، أول ألبوماتها "أعملها بزعلة" عام 2021، وتعاونت فيه مع نخبة من أبرز الشعراء و الملحنين، ومنهم بهاء الدين محمد، ونادر عبد الله، وأيمن بهجت قمر، وأمير طعيمة، و عزيز الشافعي، وتامر حسين، و تامر عاشور، وخالد عز، وعمرو مصطفى، والملحن الراحل محمد رحيم.

استغاثة فريدة عبيد





