نشر الفنان الكبير حسين فهمي صورًا من رحلته إلى الصين، وذلك أثناء تصوير فيلمه الجديد "القصة التي وجدتها في الصين".



تعليق الفنان حسين فهمي



وشارك الفنان حسين فهمي الصور عبر حسابه الخاص على موقع "إنستجرام"، وعلّق قائلا : "أثناء زيارتي لشركة صناعة السيارات الطائرة في مدينة شنتشن بالصين، خلال تصوير فيلم جديد بعنوان (القصة التي وجدتها في الصين)".

كواليس فيلم "The Story I Found in China"



ينتمي فيلم "The Story I Found in China" إلى نوعية "الديكودراما" التي تمزج بين التوثيق والدراما، وتدور أحداثه في عدد من المدن الصينية، من بينها بكين وهانتشو وسوتشو وشنتشن، من خلال حكايات إنسانية يرويها بطل العمل داخل المجتمع الصيني.

تفاصيل دور الفنان حسين فهمي



ويجسد الفنان حسين فهمي خلال الفيلم شخصية "رحالة عجوز" يمتلك حكمة كبيرة صقلتها تجارب الحياة، كما أعرب عن حماسه لخوض هذه التجربة التي تعزز التقارب الثقافي بين مصر والصين، ومن المقرر عرض الفيلم عبر منصات CGTN العالمية خلال الفترة المقبلة.

"سندريلا".. نرمين الفقي بإطلالة ربيعية أنيقة تخطف الأنظار





شيرين عبدالوهاب تتصدر قائمة محرك البحث جوجل لهذا السبب



