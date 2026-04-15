إعلان

حسين فهمي يشارك صورًا من رحلته لـ الصين أثناء تصوير فيلمه الجديد

كتب : نوران أسامة

01:05 م 15/04/2026 تعديل في 01:05 م
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    حسين فهمي
  • عرض 4 صورة
    حسين فهمي
  • عرض 4 صورة
    حسين فهمي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

نشر الفنان الكبير حسين فهمي صورًا من رحلته إلى الصين، وذلك أثناء تصوير فيلمه الجديد "القصة التي وجدتها في الصين".


تعليق الفنان حسين فهمي


وشارك الفنان حسين فهمي الصور عبر حسابه الخاص على موقع "إنستجرام"، وعلّق قائلا : "أثناء زيارتي لشركة صناعة السيارات الطائرة في مدينة شنتشن بالصين، خلال تصوير فيلم جديد بعنوان (القصة التي وجدتها في الصين)".

كواليس فيلم "The Story I Found in China"


ينتمي فيلم "The Story I Found in China" إلى نوعية "الديكودراما" التي تمزج بين التوثيق والدراما، وتدور أحداثه في عدد من المدن الصينية، من بينها بكين وهانتشو وسوتشو وشنتشن، من خلال حكايات إنسانية يرويها بطل العمل داخل المجتمع الصيني.

تفاصيل دور الفنان حسين فهمي


ويجسد الفنان حسين فهمي خلال الفيلم شخصية "رحالة عجوز" يمتلك حكمة كبيرة صقلتها تجارب الحياة، كما أعرب عن حماسه لخوض هذه التجربة التي تعزز التقارب الثقافي بين مصر والصين، ومن المقرر عرض الفيلم عبر منصات CGTN العالمية خلال الفترة المقبلة.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

حقيقة سرقة هاتف "بلوجر المعادي" يكشفها أمن القاهرة بعد فيديو مثير
حوادث وقضايا

حقيقة سرقة هاتف "بلوجر المعادي" يكشفها أمن القاهرة بعد فيديو مثير
لمدة 6 أشهر.. مدبولي يصدر قرارًا جديدًا بشأن التصالح في مخالفات البناء
أخبار مصر

لمدة 6 أشهر.. مدبولي يصدر قرارًا جديدًا بشأن التصالح في مخالفات البناء
فيفا يعلن الموعد النهائي لتسليم قوائم المنتخبات في كأس العالم 2026
رياضة محلية

فيفا يعلن الموعد النهائي لتسليم قوائم المنتخبات في كأس العالم 2026
10 دقائق بعد الأكل.. عادة بسيطة تمنع ارتفاع سكر الدم وتحسن صحة القلب
نصائح طبية

10 دقائق بعد الأكل.. عادة بسيطة تمنع ارتفاع سكر الدم وتحسن صحة القلب

ترامب: الصين سعيدة للغاية لأنني أفتح مضيق هرمز ورئيسها "سيعانقني بحرارة"
شئون عربية و دولية

ترامب: الصين سعيدة للغاية لأنني أفتح مضيق هرمز ورئيسها "سيعانقني بحرارة"

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

لأول مرة منذ بدء الحرب.. محادثات إماراتية إيرانية رفيعة لبحث التهدئة
أسعار تذاكر المتحف المصري الكبير بعد زيادتها رسميًا.. للمصريين والأجانب
الإسكان تحسم الجدل بشأن فتح حجز شقق سكن لكل المصريين 9
رسميا.. ننشر جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 بعد اعتماد الوزير