أصدر فريق مسرح جامعة العاصمة بيانا توضيحيا كشف خلاله عن كواليس ما حدث بخصوص إيقاف عرض مسرحية بعنوان "الدحديرة" الخاص بطلاب كلية الحقوق بجامعة العاصمة "حلوان سابقا" وأثار جدلا كبيرا خلال الساعات الماضية.

بيان توضيحي واعتذار من فريق مسرح جامعة العاصمة

وأصدر فريق المسرحية برئاسة مخرج العرض محمد أشرف ميزو بيانا توضيحيا عن ما حدث عبر صفحته على "فيسبوك" وجاء البيان كالتالي: "بيان توضيحي واعتذار، تم التوصل إلى حل للمشكلة المطروحة من خلال مبادرة طيبة من نقابة المهن التمثيلية برئاسة الأستاذ الدكتور أشرف زكي، وبجهود السادة أعضاء مجلس الإدارة".

وتابع البيان: "يتقدم فريق المسرح بكلية الحقوق – جامعة العاصمة (حلوان سابقًا) بخالص الاعتذار والتقدير إلى الأستاذ الدكتور سيد قنديل، رئيس الجامعة، عما ورد في الفيديو المتداول من إشارات تفيد بأن سيادته كان يقف ضد الفريق أو يحارب النشاط المسرحي، ونود التأكيد أن ما تم تداوله أن رئيس الجامعة قرر إيقاف العرض وهو ما تبين لنا لاحقًا أنه غير صحيح، وأن الأستاذ الدكتور سيد قنديل لم يصدر مثل هذا القرار على الإطلاق، بل كان دائمًا داعمًا للأنشطة الطلابية ومساندًا لها".

وأضاف البيان: "كما يتقدم فريق المسرح بخالص الشكر والتقدير إلى السيدة الأستاذة الدكتورة عميدة كلية الحقوق دكتور أمل لطفي، ويعتذر عن أي سوء فهم أو حالة من التوتر صاحبت الأحداث الأخيرة"، "متابعًا: "ما صدر منا كان نابعًا من حرصنا الشديد على النشاط المسرحي الذي ننتمي إليه ونؤمن برسالته، ولم يكن يومًا موجهًا ضد إدارة الكلية أو قياداتها".

واستكمل البيان: "ونحن، في المقام الأول والأخير، أبناء هذه الكلية العريقة، نفخر بالانتماء إليها ونسعى دائمًا إلى رفع اسمها وتمثيلها بالصورة التي تليق بتاريخها ومكانتها، ونتطلع إلى فتح صفحة جديدة يسودها التعاون والتفاهم، بما يخدم مصلحة الطلاب والعملية التعليمية والأنشطة الثقافية والفنية داخل الكلية".

واختتم البيان: "يتقدم فريق المسرح بخالص الشكر والتقدير لهم على جهودهم ودعمهم الكبير، وخاصة بعد تشكيل لجنة خاصة ضمت كلاً من: الفنان الأستاذ أشرف عبد الباقي، والأستاذ هشام عطوة، والفنان الدكتور أيمن الشيوي، والأستاذ الدكتور عصام السيد، والأستاذ الدكتور أشرف زكي، وذلك لما بذلوه من جهود مخلصة ساهمت في الوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف ويحفظ الحقوق، وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير، فريق مسرح كلية الحقوق – جامعة العاصمة (حلوان سابقًا)".

يسري نصر الله يعلق على تعطيل عرض مسرحي في إحدى الجامعات

من جانبه، علق المخرج الكبير يسري نصر الله على تصريح منسوب لعميدة كلية الحقوق قالت خلاله أن المسرح والتماثيل حرام والتي أثارت لغطًا كبيرًا في الأوساط الفنية.

ورد يسري نصر الله عبر صفحته على "فيسبوك" وكتب: " تصريح عميدة كلية الحقوق في واحدة من الجامعات بأن المسرح والتمثيل حرام، لو الكلام ده طلع من حد تاني، كان ممكن أقول رأي وخلاص، بس لما يطلع من حد مسئول عن تعليم أجيال من القانونيين يبقى فيه قلق من نوع تاني خالص. قلق على الأمن القومي".

