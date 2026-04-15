أكد المستشار نزيه علي مسعود، محامي الشاعر والملحن محمد رفاعي، انتهاء النزاع بين موكله والشركة المنتجة لمسلسل "توابع" الذي عُرض في موسم رمضان 2026، وقامت ببطولته الفنانة ريهام حجاج.

وكان محامي الشاعر والملحن محمد رفاعي قد أعلن مؤخراً عن إقامة دعوى قضائية ضد شركة (Apple Media Production) المنتجة لمسلسل "توابع"، بسبب التعدي على حقوق الملكية الفكرية لموكله، واستخدام مقاطع من أغنيته الشهيرة "خليك جنبي" التي غناها الفنان هيثم شاكر، دون الحصول على إذن منه بصفته مؤلف وملحن العمل.

تصالح محمد رفاعي ومنتج "توابع"

وتحدث نزيه مسعود، في تصريح خاص لـ"مصراوي"، عن تطورات النزاع، قائلاً: "تم حل الموضوع بين الطرفين بالطريق الودي، بالاتفاق على مبلغ مالي لم يفصح عنه الطرفان، وحصل المنتج على تصريح من الشاعر والملحن محمد رفاعي باستخدام الأغنية، وأكد الطرفان احترام كل منهما للآخر".

سر أزمة محمد رفاعي مع صناع مسلسل "توابع"

ووجه محامي الشاعر والملحن رفاعي إنذاراً قانونياً إلى الشركة المنتجة للمسلسل، بعد استخدام مقطع من أغنية "خليك جنبي" التي كتب كلماتها ووضع لحنها، داخل أحداث الحلقة الثالثة من "توابع"، دون الحصول على إذن أو تصريح كتابي منه، باعتباره صاحب الحقوق الأدبية والمادية للأغنية، مؤكداً أنه لم يمنح أي جهة أو شركة إنتاج الحق في استخدام العمل الفني داخل المسلسل أو أي عمل درامي آخر.

وكان رفاعي قد طالب بدفع تعويض مالي قدره مليون وخمسمائة ألف جنيه، تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به نتيجة استخدام الأغنية دون إذن.

أبطال مسلسل توابع

يُذكر أن مسلسل "توابع" عُرض في رمضان 2026، وشارك في بطولته: ريهام حجاج، أسماء أبو اليزيد، أنوشكا، محمد علاء، هاني عادل، ريم عامر، سحر رامي، عبير منير، وجالا عادل، وهو من تأليف محمد ناير، وإخراج يحيى إسماعيل.

اقرأ أيضا

