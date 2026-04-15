تصدر اسم الفنانة شيرين عبدالوهاب تريند محرك البحث "جوجل"، وذلك بعد استعادة الفنان تامر حسني ذكريات بداياته الفنية معها.

تامر حسني يستعيد الذكريات

ونشر تامر حسني عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام" منشورًا تحدث فيه عن ألبومهما المشترك "فري ميكس"، وكتب: "يلا اتفضلوا كلموني عن ذكرياتكم مع الألبوم التاريخي ده، ألبوم تامر وشيرين.. للي مش عارف، دي كانت بدايتي أنا وشيرين، وده أول ألبوم لينا، كان كل واحد فينا مغني نص الألبوم 4 أغاني لوحده وأغنيتين بيجمعونا مع بعض، زي لو خايفة ولو كنت نسيت".

وأضاف: "تحية من القلب للشخص اللي من مصر كلها والعالم العربي كله اختار من بينهم تامر حسني وشيرين عبدالوهاب عشان يقدمهم في ألبوم واحد، الأستاذ نصر محروس، أسطورة الإنتاج المصري والعربي".



وتفاعل عدد كبير من الجمهور مع منشور تامر حسني، ما ساهم في تصدر اسم شيرين عبدالوهاب مؤشرات البحث خلال الساعات الماضية.

حفل تامر حسني وفرنش مونتانا

يُذكر أن تامر حسني أحيا حفلًا غنائيًا ضخمًا في العين السخنة يوم 12 أبريل، بمشاركة النجم العالمي فرنش مونتانا، وسط حضور جماهيري كبير، كما قدما ديو غنائي بالحفل.







