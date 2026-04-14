مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير يعلن قائمة أفلام التحريك المشاركة في الدورة الـ 12

كتب : منال الجيوشي

05:04 م 14/04/2026 تعديل في 05:04 م
    مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير
    مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير
    مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير
    مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير القائمة الكاملة لأفلام مسابقة التحريك "الأنيميشن" المشاركة ضمن فعاليات الدورة الثانية عشرة

قائمة أفلام التحريك المشاركة في المهرجان

تضم قائمة أفلام التحريك المشاركة في مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، 11 فيلما، هي : فيلم "المسبح أو موت سمكة ذهبية" إنتاج بولندا عام 2025.

فيلم "كيكة كييف" من استونيا وأوكرانيا، إنتاج عام 2025، فيلم "قُدسية السماء"، إنتاج إيراني لعام 2025، فيلم "المكان المربح" من بيلاروسا وهو إنتاج عام 2025.

ومن بلجيكا وفرنسا يأتي فيلم "في ألف بتلة"، إنتاج 2025، فيلم "الساحر"، إنتاج مشترك بين كرواتيا وفرنسا ورومانيا عام 2025، وكذلك فيلم "كان من الممكن أن أكون أنا" إنتاج مشترك بين مصر، وفلسطين، وأمريكا.

ومن فرنسا يشارك فيلم "رفيق"، وفيلم "كل هذا الموت"، من لبنان، ومن مصر يشارك فيلم "7 دقائق" للمخرج محمود رأفت إنتاج 2026، بالإضافة إلى مشاركة الفيلم المصري "البرتقالة المُرة"؛ من إنتاج 2026.

موعد الدورة 12 من المهرجان

ومن المقرر إقامة الدورة الـ 12 من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، في الفترة من 27 إبريل لـ 2 مايو المقبل.

