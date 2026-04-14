أول تعليق من هاني محروس استخدام أغنية "سطلانة" في مسلسل أمريكي

كتب : منال الجيوشي

03:26 م 14/04/2026 تعديل في 03:35 م
علق المنتج هاني محروس على استخدام أغنية "سطلانة" في المسلسل العالمي Malcolm In The Middle، في مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم هنا القاهرة" على قناة مودرن.

وقال هاني محروس: "من 2023 والأغنية دي بتفرح شعوب وناس كتير وهي حاجة تفرح الواحد جدًا إن انت تعمل حاجة تجيب بهجة وسعادة للناس".

وتابع: "الأغنية دخلت في أعمال كتيرة جدًا آخرهم المسلسل العالمي الأمريكي، حاجة تفرحني جدًا إن بعد ما تتعب وتشقى تلاقي ربنا بيديك نجاح".

واستكمل: "الأغنية نجحت بعد شهر و10 أيام من نزولها وجابتلي اكتئاب. قعدت شهر و10 أيام مش عارف أشتغل. كنت زعلان جدًا عشان خدت مجهود كبير جدًا عشان نعمل كلام والشكل واللحن ده. أقدم تحية لمصطفى حسن الشاعر وكريم عاشور الملحن".

وكشف المنتج أن الشركة المنتجة للمسلسل بالفعل تواصلت معه من أجل الحصول على حقوق الملكية الفكرية.

وقال هاني محروس: "تواصلوا مع الموزع اللي شغالين معاه وسألناهم الأغنية هتتحط إزاي في المسلسل؟ وهنديهم ترخيص للاستخدام إزاي؟ وكده كده لما حد من أوروبا ياخد منك حاجة دايمًا بيبقوا واخدين بالهم إن في حقوق ملكية فكرية ودي مفيهاش هزار".

وأوضح المنتج سبب نجاح الأغنية مع الجمهور الأجنبي: "أول حاجة احنا عارفين الأغنية دي بتنجح ليه مع الأجانب غير إن المزيكا قريبة منهم.. كلمة أوه هما بيقولوها وبنسمعها في مباريات كرة القدم وكلمة "سطلانة" حروفها قريبة من لسانهم ولهجتهم، فبيعرفوا ينطقوها".

أغنية "سطلانة" غناء عبد الباسط حمودة، حمدي بتشان، محمود الليثي، علي ربيع، أوس أوس، وحسن الخلعي، وعرضت لأول مرة في فيلم "بعد الشر".

وبعدها استخدمها عدد من لاعبي النادي الأهلي أثناء احتفالهم بالفوز، ما جعلها تنتشر بشكل كبير بعدها.

