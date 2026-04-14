أول تعليق من هاني محروس استخدام أغنية "سطلانة" في مسلسل أمريكي

يستضيف برنامج "معكم" تقديم الإعلامية منى الشاذلي، والمعروض على قناة "On"، أبناء وأحفاد موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب لأول مرة معا، وسيتم عرض اللقاء على حلقتين يومي الخميس والجمعة 16 و 17 أبريل الجاري.

وسيشهد البرنامج لقاء خاص يظهر فيه ابن الموسيقار الأكبر محمد محمد عبدالوهاب وشقيقته عفت وأربعة من أحفاده بمناسبة تدشين مؤسسة الموسيقار محمد عبدالوهاب لإحياء التراث الفني لموسيقار الأجيال وتقديمه للملايين من محبيه حول العالم.

ومن المقرر أن يتحدث أبناء الموسيقار محمد عبدالوهاب وأحفاده والذين يظهرون تليفزيونيا معا للمرة الأولى عن حياته الشخصية وعاداته اليومية وعلاقتهم به أثناء طفولتهم بالإضافة إلى المشاهد التي ما تزال عالقة بأذهانهم حول علاقة موسيقار الأجيال بكبار المطربين المصريين والعرب منذ بدأ مسيرته الموسيقية خاصة علاقته بالعندليب الأسمر عبدالحليم حافظ وكوكب الشرق أم كلثوم.

ذكرى رحيل الموسيقار محمد عبدالوهاب

ورحل الموسيقار الكبير محمد عبدالوهاب، عن عالمنا في 4 مايو 1991 عن عمر يناهز 90 عامًا إثر جلطة بالمخ ناتجة عن سقوط حاد داخل منزله، وتم تشييع جنازته في 5 مايو 1991، تاركًا إرثًا موسيقيًا ضخمًا.

وتعاون الموسيقار الكبير محمد عبدالوهاب خلال مسيرته الفنية مع كبار نجوم الأغنية أبرزهم: كوكب الشرق أم كلثوم، عبدالحليم حافظ، شادية، نجاة، فايزة أحمد، فيروز، وردة، ليلى مراد، صباح، طلال مداح، وديع الصافي.

كواليس برنامج "معكم"

برنامج "معكم" تقدمه الإعلامية منى الشاذلي. وتستضيف من خلاله نخبة من أبرز وألمع النجوم في مختلف المجالات سواء الفنية أو الثقافية أو الرياضية، ويذاع البرنامج يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع في تمام الساعة 10:00 مساءً.

