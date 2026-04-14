نشرت الفنانة المعتزلة زيزي عادل صورة جديدة عبر حسابها على "إنستجرام"، في أحدث ظهور لها على مواقع التواصل الاجتماعي.

ظهرت زيزي في الصورة مرتدية الحجاب داخل سيارة، وكتبت على الصورة: "ولسوف يعطيك ربنا فترضى".

وحازت الصورة على إعجاب جمهورها ومتابعيها وكتبوا: "ما شاء الله ربنا يحفظك، ربنا يثبتك، جميلة كالعادة، قمر بجد".

زيزي عادل تخضع لجلسة تصوير جديدة بالحجاب

كانت زيزي عادل خضعت لجلسة تصوير مؤخرا نشرت صورها عبر حسابها على "إنستجرام".

وظهرت زيزي في الجلسة مرتدية توب أسود برقبة عالية وأكمام واسعة، وبنطلون جينز واسع، وكتبت زيزي تعليقًا على الصور: "احتشامك لا ينقص من أناقتك كوني إمرأة قوية تثق بنفسها".

زيزي عادل تعلن اعتزال الغناء

أعلنت زيزي عادل اعتزالها الغناء عام 2022، من خلال مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على موقع إنستجرام، مؤكدة أن هذا القرار يُعد الأهم في حياتها.

وقالت في فيديو نشرته على حسابها بموقع "إنستجرام": "أنا طالعة أقول خبر مهم جدًا أخدته في حياتي، ويمكن يكون أهم قرار، وهو الاعتزال وترك المهنة اللي بشتغلها".

