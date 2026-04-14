سينتيا خليفة بصحبة السقا وحسن أبو الروس في كواليس فيلمها الجديد

كتب : مروان الطيب

12:16 م 14/04/2026 تعديل في 12:16 م
    سينتيا خليفة في أحدث ظهور
    سينتيا خليفة في كواليس تصوير فيلمها الجديد
    سينتيا خليفة في كواليس تصوير فيلمها الجديد
    سينتيا خليفة مع أحمد السقا
    سينتيا خليفة مع حسن أبو الروس
    سينتيا خليفة في كواليس تصوير فيلمها الجديد

تواصل الفنانة سينتيا خليفة الترويج لفيلمها الجديد الذي تتعاون خلاله مع نخبة من نجوم السينما المصرية منهم الفنان أحمد السقا، والنجم العالمي فرنش مونتانا والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

ونشرت سينتيا صورا جديدة من كواليس التصوير عبر صفحتها على "انستجرام"، إذ ظهرت وهي تؤدي عدد من مشاهد الأكشن، كما ظهرت في الصور مع عدد من أبطال الفيلم منهم الفنان أحمد السقا والفنان حسن أبو الروس، وكتبت: "السؤال بيقول".

سينتيا خليفة تشارك في فيلم "سفاح التجمع"

تشارك الفنانة سينتيا خليفة الفنان أحمد الفيشاوي بطولة فيلم "سفاح التجمع" الذي يعرض حاليا بالسينمات ويحقق نجاحا جماهيريا كبيرا.

تدور أحداث الفيلم في إطار الجريمة والإثارة، حول قصة حقيقية أثارت الرأي العام في مصر، إذ يتناول جرائم ارتكبها شخص ضد عدد من الفتيات، وكيف تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف خيوط القضية والوصول إلى مرتكبها.

وشارك ببطولة الفيلم كل من أحمد الفيشاوي، صابرين، فاتن سعيد، آية سليم، وهو من تأليف وإخراج محمد صلاح العزب.

سينتيا خليفة في فيلم "طه الغريب"

وتشارك الفنانة سينتيا خليفة الفنان حسن الرداد بطولة فيلمه الجديد "طه الغريب" المقرر طرحه بالسينمات خلال الفترة المقبلة.

تدور أحداث الفيلم حول الصراع بين الواقع والخيال من خلال قصة حب أبدية تجمع شابًا وفتاة في العشرينيات من عمرهما، لتظهر أن بعض قصص الحب قد تكون قوية ولا يمحوها الزمن.

ويشارك في بطولة الفيلم كل من تارا عماد، جميلة عوض، خالد الصاوي، نهى عابدين، تأليف محمد صادق، إخراج عثمان أبو لبن.

لمدة 4 شهور.. التموين: بدء موسم توريد القمح 15 أبريل
5 عوامل متحكمة.. مؤسسات وبنوك دولية تعدل توقعاتها لسعر الفائدة في مصر
إيطاليا تعلق اتفاقية التعاون العسكري مع إسرائيل
بعد انطلاقها بعشرة أيام.. "الأعلى للإعلام" يستدعي الممثل القانوني لقناة
مصر تستهدف جذب 60 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة حتى 2030
