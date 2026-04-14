تواصل الفنانة سينتيا خليفة الترويج لفيلمها الجديد الذي تتعاون خلاله مع نخبة من نجوم السينما المصرية منهم الفنان أحمد السقا، والنجم العالمي فرنش مونتانا والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

ونشرت سينتيا صورا جديدة من كواليس التصوير عبر صفحتها على "انستجرام"، إذ ظهرت وهي تؤدي عدد من مشاهد الأكشن، كما ظهرت في الصور مع عدد من أبطال الفيلم منهم الفنان أحمد السقا والفنان حسن أبو الروس، وكتبت: "السؤال بيقول".

سينتيا خليفة تشارك في فيلم "سفاح التجمع"

تشارك الفنانة سينتيا خليفة الفنان أحمد الفيشاوي بطولة فيلم "سفاح التجمع" الذي يعرض حاليا بالسينمات ويحقق نجاحا جماهيريا كبيرا.

تدور أحداث الفيلم في إطار الجريمة والإثارة، حول قصة حقيقية أثارت الرأي العام في مصر، إذ يتناول جرائم ارتكبها شخص ضد عدد من الفتيات، وكيف تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف خيوط القضية والوصول إلى مرتكبها.

وشارك ببطولة الفيلم كل من أحمد الفيشاوي، صابرين، فاتن سعيد، آية سليم، وهو من تأليف وإخراج محمد صلاح العزب.

سينتيا خليفة في فيلم "طه الغريب"

وتشارك الفنانة سينتيا خليفة الفنان حسن الرداد بطولة فيلمه الجديد "طه الغريب" المقرر طرحه بالسينمات خلال الفترة المقبلة.

تدور أحداث الفيلم حول الصراع بين الواقع والخيال من خلال قصة حب أبدية تجمع شابًا وفتاة في العشرينيات من عمرهما، لتظهر أن بعض قصص الحب قد تكون قوية ولا يمحوها الزمن.

ويشارك في بطولة الفيلم كل من تارا عماد، جميلة عوض، خالد الصاوي، نهى عابدين، تأليف محمد صادق، إخراج عثمان أبو لبن.

