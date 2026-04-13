"إلى أن نلتقي مجددا".. ميس حمدان تستعيد ذكريات رحلتها في جنوب أفريقيا

كتب : مروان الطيب

06:55 م 13/04/2026
    كواليس رحلة ميس حمدان في جنوب أفريقيا
    كواليس رحلة ميس حمدان في جنوب أفريقيا

استعادت الفنانة ميس حمدان كواليس رحلتها في جنوب أفريقيا ونشرت صورا من الرحلة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".
ظهرت ميس حمدان في الصور مرتدية عدد من الإطلالات الرياضية والتقطت العديد من الصور التذكارية وسط الطبيعة الخلابة هناك، وكتبت: "إلى أن نلتقي مجددا".

آخر مشاركات ميس حمدان في الدراما التليفزيونية

كانت آخر مشاركات ميس حمدان في الدراما التليفزيونية ظهورها كضيفة شرف ضمن أحداث مسلسل قلبي ومفتاحه الذي عرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.
تدور أحداث المسلسل حول امرأة مطلقة تسعى للعودة إلى زوجها من أجل ابنها الصغير عن طريق إيجاد رجل يقوم بدور الـ(مُحلل)، ثم تلتقي عن طريق الصدفة بسائق في إحدى تطبيقات النقل الخاص وهو غير متزوج، وتعرض عليه الزواج لحل أزمتها، دون أن تكشف له عن دافعها الحقيقي للزواج منه.
وشارك ببطولة المسلسل كل من مي عز الدين، دياب، أشرف عبدالباقي، أحمد خالد صالح، تأليف تامر محسن ومها الوزير، إخراج تامر محسن.

آخر مشاركات ميس حمدان على شاشة السينما

كانت آخر مشاركات الفنانة ميس حمدان على شاشة السينما بفيلم "أسود ملون" عام 2024.
تدور أحداث الفيلم حول منظمة حفلات زفاف، والتي تلجأ إلى طبيب نفسي متخصص في العلاقات العاطفية للتخلص من أزمتها العاطفية، وبظهور شاب في حياتها تنقلب الأمور رأسًا على عقب.
وشارك ببطولة الفيلم كل من رنا رئيس، بيومي فؤاد، أحمد فتحي، محمود حافظ، تأليف أحمد عبدالفتاح عثمان، إخراج حسن البلاسي.

