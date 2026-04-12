بينهن نرمين الفقي.. نجمات لم يدخلن عش الزوجية

كتب : سهيلة أسامة

05:00 م 12/04/2026

فضلت عدد من نجمات الفن عدم خوض تجربة الزواج، لأسباب مختلفة سواء الانشغال بالفن أو مرورهن بتجارب عاطفية لم تكتمل.

وفي هذا التقرير نستعرض أبرز النجمات اللاتي لم يدخلن بعد عش الزوجية:

ناهد السباعي

صرحت بأنها لا تقتنع بفكرة الزواج ولا تفكر فيه، كما أنها انسحبت من حفل زفافها في اللحظة الأخيرة، مؤكدة في تصريحاتها: "مفيش راجل ما بيخونش، لكن فيه راجل بيتقفش وراجل ما بيتقفش".

كشفت الفنانة نرمين الفقي في أكثر من لقاء أنها لم تتزوج حتى الآن بسبب عدم عثورها على الشخص الذي يتوافق مع شخصيتها.

ميسرة

كشفت الفنانة ميسرة أنها لم تتزوج من قبل، وذلك خلال ظهورها في برنامج "شاي بالياسمين"، قائلة: "متجوزتش ولا مرة، ومكنش فيه ولا واحد مناسب وشغل الميديا والإعلام بياخد من الوقت كتير جدًا ووقت ما كنت بشتغل كتير ماكنش فيه حياة اجتماعية اللي تأهلك تشوفي حد".

لطيفة

اختارت الفنانة التونسية لطيفة التركيز على حياتها الفنية، وصرحت سابقًا بأنها كرست حياتها للفن، وهذا ما الزواج تتأجل.

إليسا

النجمة اللبنانية إليسا لم تتزوج حتى الآن، وعي من أشهر عازبات الوسط الفني، وصرحت سابقا أنها عاشت قصة حب لم تكتمل بالزواج.

