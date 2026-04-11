إعلان

ظهور جديد لـ زيزي عادل بالحجاب يثير إعجاب الجمهور

كتب : معتز عباس

06:44 م 11/04/2026
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    الفنانة المعتزلة زيزي عادل
  • عرض 6 صورة
    اطلالة محتشمة من زيزي عادل
  • عرض 6 صورة
    زيزي عادل بالحجاب
  • عرض 6 صورة
    زيزي عادل
  • عرض 6 صورة
    زيزي عادل بالحجاب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شاركت الفنانة زيزي عادل متابعيها على السوشيال ميديا صورة جديدة لها بالحجاب وملابس محتشمة، خطفت بها أنظار المتابعين، الذين تفاعلوا مع الإطلالة بشكل واضح.

ونشرت زيزي صورة عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، ترتدي توب أسود برقبة عالية وأكمام واسعة، وبنطلون جينز واسع جدًا.
وكتبت زيزي تعليقًا على الصور: "احتشامك لا ينقص من أناقتك كوني إمرأة قوية تثق بنفسها".

لاقت إطلالة الفنانة زيزي عادل تفاعلًا واسعًا من الجمهور، حيث أشاد المتابعون بإطلالتها المحتشمة وارتدائها الحجاب، وجاءت التعليقات كالتالي: "جميلة جدا"، "أميرة بحجابك"، "زي القمر"، "ربنا يهديكي دايما".

اعتزال زيزي عادل الفن والغناء

يذكر أن زيزي عادل أعلنت اعتزالها الغناء بشكل رسمي في 2022، من خلال مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على موقع إنستجرام، مؤكدة أن هذا القرار يُعد الأهم في حياتها.
وقالت في فيديو نشرته على حسابها بموقع "انستجرام"،: "أنا طالعة أقول خبر مهم جدًا أخدته في حياتي، ويمكن يكون أهم قرار، وهو الاعتزال وترك المهنة اللي بشتغلها".

من هي زيزي عادل

وتُعد زيزي عادل من أبرز الأصوات التي ظهرت في الألفينات، حيث وُلدت في 26 أكتوبر 1987، وبدأت مسيرتها الفنية عقب تخرجها من معهد الموسيقى العربية، وانطلقت بقوة من خلال مشاركتها في برنامج ستار أكاديمي، الذي شكّل نقطة تحول في مشوارها.

وبعد نجاحها في البرنامج، انضمت إلى شركة روتانا، وقدمت أول ألبوماتها "واحدة طيبة" الذي حقق صدى جيدًا، ثم أتبعتُه بألبوم "وعد عليا"، إلى جانب طرح عدد من الأغاني "فيديو كليب"، التي لاقت تفاعلًا واسعًا من الجمهور.

زيزي عادل نجمات الفن نجمات بالحجاب

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان