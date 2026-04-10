انهارت من البكاء.. محمود حمدان يقبل رأس فريدة الشوباشي في عزاء والده

تصوير- أحمد مسعد:

أقيم مساء اليوم الجمعة، عزاء والد السيناريست محمود حمدان وذلك في مسجد الحامدية الشاذلية بمنطقة المهندسين، بحضور نجوم الوسط الفني.

وشهد العزاء حضور: الفنان أحمد داود، الفنان أشرف زكي، الفنان عصام السقا، الفنانة يارا السكري، الفنان إبراهيم السمان، الفنان مراد فكري صادق، الفنان أحمد العوضي، الكاتبة فريدة الشوباشي.

انهيار فريدة الشوباشي في عزاء والد السيناريست محمود حمدان

انهارت الكاتبة فريدة الشوباشي فور وصولها عزاء والد السيناريست محمود حمدان، إذ ظهرت وهي تبكي على رحيل والد محمود حمدان، ليقوم حمدان باحتضانها وسط تأثرهما برحيله.

محمود حمدان يعلن رحيل والده

أعلن السيناريست محمود حمدان عن وفاة والده صباح يوم الثلاثاء 7 أبريل، عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، وكتب: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي إلى رحمة الله تعالى والدي الغالي، اللهم اغفر له وارحمه، واجعل قبره روضة من رياض الجنة، وأكرم نزله ووسّع مدخله، اللهم اجعل مرضه وصبره عليه في ميزان حسناته، اللهم اجعل قبره روحًا وريحانًا، وافرشه من فراش الجنة، وأنِر عليه قبره بنور من رحمتك".

