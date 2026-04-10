الإعلامية منى العمدة تعلن موعد انطلاق الموسم الجديد من"هنا الجمهورية الجديدة" على "النهار"

كتب : نوران أسامة

10:24 ص 10/04/2026

كشفت الفنانة والإعلامية منى العمدة، عن موعد انطلاق الموسم الجديد من برنامجها "هنا الجمهورية الجديدة" على قناة "النهار".

وقالت العمدة، في بيان لها، إن الموسم الجديد سيكون حاضرا من جديد على الشاشة في شهر يونيو ٢٠٢٦.

وأعربت منى، عن استمرارها في تقديم محتوى إعلامي مهني يعبر عن آراء المصريين وتطلعاتهم، متابعة: "بات المستثمر العربي يدرك أن على خريطة العالم ملايين الفرص المتاحة لترجمة أحلامه لواقع من الحياة الجميلة".

وأضافت: "الطريق يبدأ بتذكرة سفر، وبعد الوصول والاستقرار، تبدأ طريقنا في الفوز بالفرصة لنرى الاستثمار في هنا الجمهورية الجديدة بعيون ضيوفنا".

وأشارت إلى أن "هنا الجمهورية الجديدة" برنامج أسبوعي يغوص في عالم العقار ، وفي كل حلقة نروي حكاية من رؤية ٢٠٣٠.. من حلم إلى واقع، ويذاع البرنامج مساء كل خميس في تمام الساعة السابعة عبر فضائية النهار.

