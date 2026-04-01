وجهت الفنانة شهيرة رسالة دعم للإعلامية آيات أباظة، زوجة السيناريست عمرو محمود ياسين، بعد تطورات حالتها الصحية مؤخرًا.

وكتبت شهيرة عبر حسابها على موقع "فيسبوك": "حبيبتي يا توتي، إن شاء الله هتبقى دي آخر مرحلة في العلاج، وربنا هيجبر بخاطرك لأنك راضية ومحتسبة وقوية وشجاعة".

وتابعت: "إنتي بالنسبة لي مش زوجة ابني، إنتي حاجات كتير جوه بعض (إياكي عمرو ما يغيرش مني بقى)، بإذن الله وكرمه هتمر الفترة دي بسرعة وتستردي عافيتك وأنتي في أتم صحة وعافية يا رب".

آيات أباظة تكشف تفاصيل حالتها الصحية

وكانت الإعلامية آيات أباظة كشفت عن تطورات حالتها الصحية عبر حسابها على "فيسبوك"، كتبت: "ناس كتير بتبعت لي تطمن عليا ومكنتش برد، أنا آسفة. أنا لسه بكمل العلاج وأنا راضية ومتأكدة إن ربنا لما بيبتلي حد بيبقى بيحبه.. الحمد لله على كل حاجة".

اقرأ أيضًا:

تعرف على موعد عرض مسلسل "اللعبة 5"





في سهرة خاصة.. أبطال "هي كيميا" يكشفون كواليس المسلسل مع شريف عامر





عزيز الشافعي يحتفل بتصدر "مش حبيبي بس" لأنغام على منصة أنغامي



