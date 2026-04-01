إعلان

شهيرة توجه رسالة دعم لآيات أباظة بعد تطورات حالتها الصحية

كتب : سهيلة أسامة

02:33 م 01/04/2026 تعديل في 05:38 م

آيات أباظة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وجهت الفنانة شهيرة رسالة دعم للإعلامية آيات أباظة، زوجة السيناريست عمرو محمود ياسين، بعد تطورات حالتها الصحية مؤخرًا.

وكتبت شهيرة عبر حسابها على موقع "فيسبوك": "حبيبتي يا توتي، إن شاء الله هتبقى دي آخر مرحلة في العلاج، وربنا هيجبر بخاطرك لأنك راضية ومحتسبة وقوية وشجاعة".

وتابعت: "إنتي بالنسبة لي مش زوجة ابني، إنتي حاجات كتير جوه بعض (إياكي عمرو ما يغيرش مني بقى)، بإذن الله وكرمه هتمر الفترة دي بسرعة وتستردي عافيتك وأنتي في أتم صحة وعافية يا رب".

آيات أباظة تكشف تفاصيل حالتها الصحية

وكانت الإعلامية آيات أباظة كشفت عن تطورات حالتها الصحية عبر حسابها على "فيسبوك"، كتبت: "ناس كتير بتبعت لي تطمن عليا ومكنتش برد، أنا آسفة. أنا لسه بكمل العلاج وأنا راضية ومتأكدة إن ربنا لما بيبتلي حد بيبقى بيحبه.. الحمد لله على كل حاجة".

آيات أباظة الفنانة شهيرة عمرو محمود ياسين

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

دبلوماسي مصري سابق يقترح مبادرة لإيران لإحراج ترامب ونقل الضغوط لواشنطن
شئون عربية و دولية

دبلوماسي مصري سابق يقترح مبادرة لإيران لإحراج ترامب ونقل الضغوط لواشنطن
مقتل رئيس استخبارات الحرس الثوري الإيراني في ضربة أمريكية إسرائيلية
شئون عربية و دولية

مقتل رئيس استخبارات الحرس الثوري الإيراني في ضربة أمريكية إسرائيلية
الحبتور: التصريحات ضد دول شقيقة فردية ولا تعكس حقيقة العلاقات المتينة
شئون عربية و دولية

الحبتور: التصريحات ضد دول شقيقة فردية ولا تعكس حقيقة العلاقات المتينة
حظك اليوم وتوقعات الأبراج 6-4: نصيحة لهذا البرج.. وتحذير وضغوطات لهؤلاء
علاقات

حظك اليوم وتوقعات الأبراج 6-4: نصيحة لهذا البرج.. وتحذير وضغوطات لهؤلاء
هل هرب شيكو بانزا من الزمالك ورفض العودة؟.. التفاصيل كاملة
رياضة محلية

هل هرب شيكو بانزا من الزمالك ورفض العودة؟.. التفاصيل كاملة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

دبلوماسي مصري يقترح مبادرة لإيران لإحراج ترامب ونقل الضغوط إلى واشنطن
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الاثنين
مصدر بالكهرباء يكشف أسباب الانقطاع المؤقت للتيار في القاهرة الجديدة والشروق