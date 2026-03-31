تواصل نور نجل الفنان الراحل هشام سليم مع متابعيه عبر مقطع فيديو لايف على صفحته "إنستجرام".

وتحدث نور هشام سليم في الفيديو عن رأيه في تعليقات البعض من رواد مواقع التواصل الاجتماعي على فيديوهاته.

تعليق نور هشام سليم

وقال نور إن أكثر ما يحزنه ليست الشتائم على حد قوله ولكن آراء البعض منهم حول محاولته تغيير فكر الشعب المصري.

وعن رأيه في تعليقات البعض قال نور هشام سليم: "أكتر حاجة بتزعلني في الكومنتات مش الشتايم ولا الناس اللي بتقول أي حاجة ضدي، اللي بيزعلني لما الناس تدخل تقول إنت بتحاول تغير فكر الشعب المصري، ده شعب غلس ومتخلف، أنا مش شايف ده خالص".

وتابع: "الشعب المصري من أجدع الناس، أنا عشت في أماكن كتيرة وماشوفتش زيه، بس هو تفكيره موحد، إيه المشكلة لما نفكر بطريقة مختلفة؟".

نور هشام سليم يرد على متابع تحدث عن تحوله الجنسي

وسأل أحد المتابعين نور وقال: "بدون زعل للحين زعلانة من كلمة والدك لما قال مش أحسن ما يكون عندي ولد تحول لبنت، يعني عند العنصرية ضد البنت للأسف".

ورد عليه نور هشام سليم وقال: "اللي كان بيحاول يقوله إن في العالم العربي لو بنت اتحولت لولد مقبول اكتر من إن ولد يتحول لبنت ودي فعلا الحقيقة، لو فيه ولد اتحول لبنت في العالم لعربي هتتبهدل، وأنا اعرف بنات كتير جدا اتبهدلوا في حياتهم، وهو كان عنده حق في موضوع العنصرية ضد البنت".

نور هشام سليم يكشف كواليس قراره بالتحول الجنسي

وعن قراره بالتحول الجنسي قال: " أصعب حاجة أنك تاخد القرار، أكيد القرار مش عادي، فاكر أول مرة بصيت فيها لنفسي في المراية وشفت نور، كانت لحظة مش عارف أشرحها، لو أنت على مركب في نص البحر والماتور مش شغال وبقالك 23 سنة في الماية ومفيش حد بينقذك وقاعد وتعبان، وبعدين مرة واحدة شفت نيويورك".

كما أوضح خلال حديثه ": أنا لسه متسجل أنثى في بطاقة الرقم القومي المصرية، رغم التحول".

اقرأ أيضا:

بعد جدل "أجره نسوان".. أحمد عبد الله محمود يعتذر لـ أسرة رشدي أباظة: خانني التعبير





يقتلوا القتيل ويمشوا في جنازته”.. حلا شيحة تنشر رسالة غامضة على "انستجرام"



