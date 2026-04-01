قررت إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة تكريم الفنانة ليلى علوي، ومنحها جائزة إيزيس للإنجاز، خلال حفل افتتاح الدورة العاشرة من المهرجان، المقرر إقامتها في الفترة من 20 إلى 25 أبريل الجاري، تقديرًا لموهبتها الكبيرة ومسيرتها السينمائية الطويلة الحافلة بالأعمال المهمة.

تكريم لمسيرة فنية مميزة



وأكدت إدارة المهرجان أن تكريم ليلى علوي يُعد تقديرًا لعطاء فني ممتد، حيث قدمت خلال مشوارها عددًا كبيرًا من الأفلام التي انحازت لقضايا المرأة، وعبرت من خلالها ببراعة عن المجتمع المصري بمختلف طبقاته.

أبرز أعمالها السينمائية



وأوضحت إدارة المهرجان أن رصيد ليلى علوي يضم عشرات الأفلام المهمة، من بينها: "المصير" مع المخرج العالمي يوسف شاهين، و"خرج ولم يعد" مع محمد خان، و"الماء والخضرة والوجه الحسن" مع يسري نصرالله، و"بحب السيما" مع أسامة فوزي، و"اضحك الصورة تطلع حلوة" مع شريف عرفة، و"إنذار بالطاعة" مع عاطف الطيب، و"إشارة مرور" مع خيري بشارة، و"حب البنات" مع خالد الحجر، إلى جانب تعاونها مع أجيال مختلفة من صناع السينما.

كما تواصل عطاؤها مع مخرجين من الجيل الجديد، من بينهم آيتن أمين وكوثر يونس ومحمود كريم.

نجاحات في الدراما والمسرح



وشددت إدارة المهرجان على أن مسيرة ليلى علوي لم تقتصر على السينما فقط، بل شهدت نجاحات لافتة في الدراما التليفزيونية، من خلال أعمال بارزة مثل: "حديث الصباح والمساء"، و"بنت من شبرا"، و"الشوارع الخلفية"، و"هي ودافنشي"، و"منورة بأهلها".

كما تألقت على خشبة المسرح في عدد من العروض الناجحة، من بينها "البرنسيسة" و"الجميلة والوحشين".

تعليق ليلى علوي على التكريم



ومن جانبها، أعربت ليلى علوي عن سعادتها بالتكريم، قائلة: "أنا فخورة جدًا بهذا التقدير من مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، الذي استطاع في وقت قصير أن يحجز لنفسه مكانة متميزة".

وأضافت: "التكريم في مدينة أسوان العريقة، التي تفيض بالجمال والتاريخ، يمنحني شعورًا استثنائيًا بالامتنان".

وتابعت: "حرصت طوال مسيرتي الفنية على اختيار أدوار تلامس واقع المرأة وتنتصر لقضاياها، وأشعر أن هذا التكريم تقدير لكل ما قدمته من أجل سينما تحترم عقل المرأة وتعكس قوتها وتحدياتها".

تفاصيل الدورة الجديدة



يُذكر أن الدورة العاشرة من مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة تحمل اسم الفنانة الرائدة عزيزة أمير، بمناسبة مرور 125 عامًا على ميلادها، وتُقام برعاية عدد من الجهات، من بينها وزارات الثقافة والسياحة والتضامن الاجتماعي، والمجلس القومي للمرأة، ومحافظة أسوان، ونقابة السينمائيين، ومؤسسة دروسوس، وشركة مصر للطيران، وشركة ريد ستار.



