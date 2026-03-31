وخضعت الفنانة جومانا مراد لجلسة تصوير جديدة، نشرت صورها عبر صفحتها الرسمية على "انستجرام".

وظهرت جومانا مراد بـ إطلالة رياضية أنيقة وهي تتجول بأحد الشوارع وكتبت على الصور: "السلام يملأ وجهي، وخطواتي ثابتة".

جومانا مراد تشارك بمسلسل "اللون الأزرق"

وشاركت الفنانة جومانا مراد بمسلسل "اللون الأزرق" الذي عرض ضمن النصف الثاني من موسم دراما رمضان 2026.

وتدور أحداث المسلسل حول عودة عائلة إلى أرض الوطن لتصطدم بواقع مرير، إذ تبدأ رحلة لعلاج ابنهم في مواجهة نظرات المجتمع الرافضة، بينما تعيش الأم صراعاً مريراً بين آلام الحاضر ومخاوفها القاتمة من المستقبل.

وشارك ببطولة المسلسل كل من أحمد رزق، أحمد بدير، كمال أبو رية، نجلاء بدر، حنان سليمان، تأليف مريم نعوم، إخراج سعد هنداوي.

آخر مشاركات جومانا مراد على شاشة السينما

وكانت آخر مشاركات جومانا مراد على شاشة السينما بفيلم "ع الزيرو" بطولة الفنان محمد رمضان وعرض عام 2023.

وشارك ببطولة الفيلم كل من نيللي كريم، شريف دسوقي، منذر مهران، محمد لطفي، تأليف مدحت العدل، إخراج محمد العدل.

