علقت الفنانة ريهام عبد الغفور، على تكريمها بحفل افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية الذي أقيم أمس الأحد بمحافظة الأقصر وسط نخبة من ألمع النجوم.

ونشرت ريهام، صورا من كواليس تكريمها عبر صفحتها على "انستجرام"، وكتبت: "سعيدة وفخورة وممتنة لتكريمي أمس في مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية الخامس عشر، ألف شكر وربنا يديمها نعمه ويحفظها من الزوال"

نجوم الفن في ندوة ريهام عبد الغفور على هامش تكريمها

وحرص عدد كبير من نجوم الفن على حضور ندوة الفنانة ريهام عبدالغفور التي أقيمت ظهر اليوم الاثنين.

وكان من أبرز الحضور الفنان حمزة العيلي، الفنان خالد الصاوي، الفنان محسن منصور، الفنان صبري فواز، إلى جانب عدد من النقاد والجمهور الذين تفاعلوا مع الفنانة ريهام عبد الغفور.

الجمهور يشيد بأداء ريهام عبد الغفور في رمضان 2026

أشاد الجمهور بأداء الفنانة ريهام عبد الغفور ضمن أحداث مسلسل "حكاية نرجس" الذي عرض بموسم دراما رمضان 2026.

تدور أحداث المسلسل حول نرجس التي تعاني من ضغط إجتماعي بسبب عدم قدرتها على الإنجاب، لتقرر خطف عدد من الأطفال وسط العديد من الأحداث المشوقة.

ويشارك ببطولة المسلسل كل من حمزة العيلي، بسنت أبو باشا، تامر نبيل، سماح أنور، تأليف عمار صبري، إخراج سامح علاء.

ريهام عبد الغفور يعرض لها فيلم "برشامة" حاليا بالسينمات

يعرض بالسينمات حاليا للفنانة ريهام عبد الغفور فيلم "برشامة" الذي بدأ عرضه مؤخرا ضمن موسم أفلام عيد الفطر 2026، ويحقق نجاحا جماهيريا كبيرا بشباك التذاكر المصري، إذ تخطت إيراداته حاجز الـ 100 مليون خلال 9 أيام من عرضه بالسينمات.

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول ابتكار شاب وسيلة غش للنجاة من جحيم امتحانات الثانوية العامة، مما يوقعه في العديد من المفارقات الكوميدية.

ويشارك ببطولة الفيلم كل من هشام ماجد، باسم سمرة، مصطفى غريب، فدوى عابد، كمال أبو رية، عارفة عبد الرسول، وليد فواز، فاتن سعيد، تأليف أحمد الزغبي وخالد دياب وشيرين دياب، إخراج خالد دياب.

