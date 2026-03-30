علقت النجمة شريهان، على تراشق الألفاظ بين الدول من خلال عدد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، كاشفة عن موقفها مما يحدث وقيام البعض بالهجوم على المملكة العربية السعودية.

وكتبت شريهان عبر صفحتها على "X": " الإحترام بين الدول واجبا و ليس خيارا، أرفض ما شاهدته وأشاهده من لغة استعلاء لفظي جسدي، والإيماءات، واللعب بالنبرات الصوتية والكلمات المباشرة والغير مباشرة، وكل ما فيها من جمل مطاطية ذات الألف معنى ومعنى والمفترض أنها تدل عن القوة وغيرها ".

شريهان توجه التحية والتقدير للسعودية

وتابعت: "لغة مرفوضة تماما لي كمواطنة مصرية بسيطة ، أحترم وأحب المملكة العربية السعودية وشعبها الكريم الطيب الحبيب والشقيق ،والحقيقه أري أن هذه اللغة المرفوضة لي تماماً تسيئ كثيراً إلى شخص المتحدث أولاً، ثم تسيئ إلى الشعب الأمريكي ثانياً والذي لا أعتقد إنه يوافق على أغلبها، حقاً لا تليق.. فالإساءة لهم هم وليس لنا".

وأضافت: "فهي لغة ليست مؤدبة وغير محترمة ولا تليق، لغة سيئة و ركيكة، تسئ إليهم كثيراً، إيماءات ولغة جسدية ولفظية وصوتية تهدف إلى إيصال رسائل معينة ذات ألف معنى ومعنى، بالنسبة لي محت وإزالة القوة ولا تدل على الثقة في النفس، لغة لاتليق أولاً بأمريكا وثانياً بالشعب الأمريكي وثالثاً بالرئيس الحالي الأمريكي دونالد ترامب وأغلبها متضاربة ومتناقضة، بل أصبحت في بعض الأحيان بالنسبة لي مضحكة وتجعلني قلقة على الشعب الأمريكي".

آخر أعمال شريهان الفنية

كانت آخر مشاركات شريهان الفنية بمسرحية "كوكو شانيل" عام 2021.

تدور أحداث المسرحية حول قصة حياة مصممة الأزياء الشهيرة (كوكو شانيل)، حيث تستعرض بدايتها المتواضعة منذ ولادتها في منزل فقير، وإرسالها إلى دار للأيتام بعد وفاة والدتها ورحلة صعودها في مجال تصميم الأزياء.

وشارك ببطولة المسرحية كل من هاني عادل، إنجي وجدان، حنان يوسف، سمر مرسي، تأليف مدحت العدل، سيناريو وحوار محمود زهران، إخراج هادي الباجوري.

