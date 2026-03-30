تصدر اسم الفنانة هيدي كرم مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، بعدما كشفت عن استمتاعها بوقتها في روما وقامت بتوثيق رحلتها ونشرت العديد من الصور عبر صفحتها الرسمية على إنستجرام.

ودائما ما تقوم الفنانة هيدي كرم بمشاركة جمهورها ومتابعيها صورا ومقاطع فيديوهات من كواليس رحلاتها سواء داخل مصر أو خارجها، وتلقى الصور والفيديوهات إعجاب جمهورها ومتابعيها.

هيدي كرم تشارك محمد سعد بطولة فيلم "فاميلي بيزنس"

تشارك الفنانة هيدي كرم، الفنان محمد سعد بطولة فيلم "فاميلي بيزنس" الذي يعرض حاليا بالسينمات ضمن موسم أفلام عيد الفطر 2026.

تدور أحداث الفيلم حول عائلة فقيرة تكافح من أجل البقاء على قيد الحياة من خلال عمليات سرقة بسيطة، لكن الأب يقرر ابتكار خطة مختلفة تقوم على حصول كل فرد من أفراد العائلة على وظيفة في منزل عائلة ثرية، مع إخفاء صلة قرابتهم ببعضهم البعض.

ويشارك ببطولة الفيلم كل من غادة عادل، دنيا سامي، سلوى محمد علي، أحمد الرافعي، إخراج وائل إحسان.

آخر مشاركات هيدي كرم في الدراما التلفزيونية

كانت آخر مشاركات هيدي كرم في الدراما التلفزيونية بمسلسل "وتر حساس 2" عام 2025.

وشارك ببطولة المسلسل مجموعة من النجوم هم غادة عادل، إني المقدم، تأليف أمين جمال ومينا بباوي، إخراج وائل فرج.

