حرصت المطربة رحمة محسن، على دعم المطرب الشعبي رضا البحراوي، بعد عودته إلى الغناء في موسم عيد الفطر.

ونشر رضا البحراوي، عبر صفحته في موقع فيسبوك، مقطع فيديو ظهرت فيه المطربة رحمة محسن وهي تشاركه على المسرح تقديم أغنيته "العيال كبرت علينا".

تفاصيل دويتو رضا البحراوى ورحمة محسن

وتحدث المنتج طارق عبد الستار في تصريح خاص لـ "مصراوي" عن كواليس الفيديو، قائلا: "رضا فوجئ بتواجد المطربة رحمة محسن بين الحضور في حفل له مساء السبت الماضي، ورحب بها ودعاها لمشاركته الغناء، وكانت مفاجأة جميلة للجميع إنها حضرت خصيصا للاحتفال بعيد ميلادها ".

وعاد المطرب رضا البحراوي، في ثالث أيام عيد الفطر، إلى نشاطه في ساحة الأغنية، بعد انتشار شائعات عن اعتزاله عقب وفاة والدته في يناير الماضي.

يذكر أن، المطربة رحمة محسن شاركت بالتمثيل والغناء في مسلسل "علي كلاي" الذي عرض في موسم رمضان الماضي، وقام ببطولته الفنان أحمد العوضي.

ووصل عدد مشاهدات أغنية "الشيلة وقعت" التي قدمتها رحمة محسن في مسلسل "علي كلاي" إلى ما يزيد عن 11 مليون مشاهدة عبر قناتها الرسمية في موقع يوتيوب.

طرح البوستر الرسمي لفيلم "ابن مين فيهم"





أشهر كومبارس.. 12 معلومة عن الفنانة الراحلة فاطمة كشري



