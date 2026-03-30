كشف موقع "TicketsMarche" عن أسعار فئات تذاكر حفل الفنان تامر حسني والنجم العالمي فرنش مونتانا المقرر إقامته يوم 12 أبريل المقبل في العين السخنة.

وانقسمت الفئات على النحو التالي:

VIP Lounge Wave 1: 5000 جنيه

Golden Circle Wave 1: 28000 ألف جنيه

FanPit Wave 1: 2250 جنيها

General Admission Wave 1: 1500 جنيه

فرنش مونتانا يشارك أحمد السقا فيلم أكشن لأول مرة

من جانبه، كان النجم العالمي فرنش مونتانا كشف عن مشاركته بفيلم أكشن مصري لأول مرة وسط نخبة من النجوم على رأسهم الفنان أحمد السقا، والمقرر عرضه بالسينمات خلال الفترة المقبلة.

ونشر فرنش مونتانا صورا ومقاطع فيديوهات من لوكيشن التصوير عبر صفحته الرسمية على "انستجرام".

وأعرب من خلالها عن سعادته بالمشاركة بفيلم مصري لأول مرة وسط تهنئة وترحيب المتابعين من الشعب المصري.

آخر مشاركات تامر حسني على شاشة السينما

كانت آخر مشاركات تامر حسني على شاشة السينما بفيلم "ريستارت" عام 2025.

تدور أحداث الفيلم في إطار من الكوميديا، حول محمد وهو فني صيانة هواتف بسيط الذي يحلم بالزواج من حبيبته المؤثرة المغمورة على مواقع التواصل عفاف، ويجدان أن السبيل الوحيد لتحقيق حلمهما هو المال، فيقرران التعاون مع عائلتيهما لملاحقة الشهرة.

وشارك ببطولة الفيلم كل من هنا الزاهد، باسم سمرة، محمد ثروت، عصام السقا، تأليف أيمن بهجت قمر، إخراج سارة وفيق.

